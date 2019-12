AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-04-24 08:07:00

GUNNAR Optiks Enigma Onyx - Gaming briller

I dag skal vi have besøg af GUNNAR optiks for første gang på Tweak.dk. GUNNAR har sendt os tre par gaming briller, hvor vi i dag tester det første af de tre, nemlig GUNNAR Enigma. Læs med for at finde ud af hvad vi synes om gaming briller, hvad de kan, og om der reelt findes et behov for dem.

GUNNAR er i al enkelhed, bare et par briller. Men det er et par briller der er designet til mennesker som bruger meget tid foran en skærm. Det er ikke et par briller med styrke i, selvom de godt kan særbestilles fra GUNNARs egen hjemmeside med styrke. Det er briller der er designet således, at glasset er i stand til at frasortere noget af det skadelige blå lys, som er en af grundene til at man kan få øjenbelastninger, efter lang tid foran en computer eller et TV.

Brillen vi tester denne mandag, er deres GUNNAR Optiks Enigma Onyx - Gaming brille.

Digitale øjenanstrengelser resulterer i tørre øjne, sløret syn, visuelt stress, trætte øjne og hovedpine. Lys i det fulde spektrum, er det naturlige lys der kommer fra solen, og dækker hele det elektromagnetiske spektrum, fra infrarød til ultraviolet.

Lyset der kommer fra elektriske apparater er typisk fra LED skærme, som udsender kraftige blå HEV lysbølger. HEV står for High Energy Visible light, og bliver i resten af anmeldelsen henvist til som HEV. Fordi elektroniske redskaber typisk benytter sig af denne HEV lysteknologi, bliver vi mere end nogensinde før udsat for store mængder af blåt lys, i længere perioder ad gangen.

Blåt HEV lys ved 450 nanometer bølgelængden, er hård for øjnene af flere grunde. Den primære grund er, at det er den eneste bølgelængde, som gennemtrænger øjet, helt ind til nethinden. Blåt lys mellem 380 nm og 470 nm er specielt hård for øjnene, da det kan skade nethinden, og i flere studier er forbundet med blandt andet søvnforstyrrelser. Det er her GUNNAR Optiks Enigma Onyx - Gaming briller kommer ind som en spændende samarbejdspartner for dine værdifulde øjne.

GUNNAR linserne i ravgult er ifølge GUNNAR selv, den mest effektive løsning til at blokere det farlige blå lys, mens det er i stand til at lukke det almindelige blå lys gennem glasset.

En række studier bakker behovet for skærmbriller op, blandt andet en undersøgelse fra USA, som fandt frem til, at den gennemsnitlige 13-årige amerikaner ejer tre digitale apparater, og bruger omkring 70 timer om ugen på at se på digitale skærme. Når de når en alder af 17 år, har de i gennemsnit set på en skærm i knap 6 år, hvis man lægger al skærmtiden sammen. Det er ret tankevækkende.

Ser man på arbejdsrelaterede klager i kontormiljøer, så er overanstrengelse af øjnene som følge af computerbrug, den største faktor af alle.

I en uafhængig undersøgelse af GUNNARs Gaming Briller, fandt studiet frem til, at;

100% af patienterne rapporterede at gener ved at se på skærme blev lettet

96% rapporterede en reduktion i øjenstress

90% vil anbefale brug af GUNNAR briller når man skal spille eller arbejde ved en skærm

80% rapporterede at deres øjne var mindre trætte når de brugte GUNNAR briller

79% rapporterede at GUNNAR briller øgede deres produktivitet foran en skærm

Nu skal man altid tage sådanne undersøgelser med et gran salt, specielt når tallene bliver hentet fra undersøgelser fra GUNNARs egen hjemmeside, men det er alligevel stof til eftertanke, i en hverdag der løbende er blevet mere og mere digitaliseret.



Nå, nok om fakta og funktioner. Det er blevet tid til at gå videre til det vi er her for i dag, nemlig en test og anmeldelse af det første af tre par GUNNAR briller, som vi her på Tweak.dk har fået mulighed for at teste.

Den første brille vi skal se på, er også undertegnedes favorit blandt de tre par, nemlig GUNNAR Enigma Onyx PC brillen. GUNNAR Enigma Onyx ankommer i en meget enkel og gennemsigtig kasse af plastic, så man kan se hvad man får. De bliver præsenteret flot i kassen, og man får straks lyst til at pakke op og tage dem på.

Forsiden har et stort GUNNAR tag, samt frit udsyn ind til PC-brillen, mens bagsiden har det samme frie udsyn, og tekst der anbefaler brug af GUNNAR briller under computerbrug.

Det der er det mest spændende ved brillen, er også det vi ikke kan se, nemlig spcifikationerne af brilleglasset, og hvad det rent faktisk er det kan.

Specifikationer på GUNNAR Optiks Enigma Onyx - Gaming brillen

Linserne har en høj ABBE værdi på 51, som minimerer visuelle forvrængninger

Linserne har et medium index for lysbrydning på 1,51

De ravgule linser filtrerer 65% af det skadelige blå lys fra, ved bølgelængden på 450 nm

De ravgule linser tillader det blå lys fra 465 nm til 500 nm at komme ind, for at fremme de kognitive funktioner, samt hukommelsen

Den anti reflektive grunding reducerer genskin og refleksioner

Filtrerer 100% UVA og UVB lys

Den ravgule linse har en 88% transmission af blåt lys

Brede linser

Kurvede briller, som følger ansigtets kurvatur

Stel lavet i en nylon polymer der øger stabilitet og holdbarhed

Dimensioner: 144 mm x 132 mm

Vægt: 31 gram

Inden for optik, angiver ABBE tallet hvor stor en lysspredning et materiale har, og et højt tal angiver en lav lysspredning. Gaming brillerne har en forholdsvis høj ABBE værdi, hvilket selvfølgelig betyder at der er en lav lysspredning.

Hvis du synes at specifikationerne lød som noget volapyk, så frygt ej. Vi har selvfølgelig læst op på lektien, og det betyder at, det ravgule glas funktion er, at udskille dele af det blå lys, og dermed skifter farvespektret en lille smule, og opfattelsen af kontrast på skærmen øges. GUNNARs linser filtrerer og balancerer HEV lyset der bliver udsendt fra skærmen, og varmer dermed lysspektret. Ved at bortfiltrere det kraftige blå lys, bliver øjet altså i stand til at øge kontrasten af det vi ser på.

Det er blevet tid til at se på selve gamer brillen, så I kan få den endelige dom over det første af tre par GUNNAR briller som vi har modtaget til test. Som sagt en del gange efterhånden, er GUNNAR briller lavet for at mindske belastningen dine øjne er under, når du sidder foran en skærm.

Er du interesseret i at høre hvad andre mener om GUNNARs gaming briller, kan du se den korte film herunder, som forklarer om andre brugeres oplevelse af GUNNAR gaming-brillen.

GUNNAR Enigma Onyx ligner mest af alt en blanding af et par almindelige briller og et par solbriller, på grund af det gule glas. GUNNARs briller kommer i mange forskellige designs, og med forskellige former for glas, der har forskellige egenskaber.

Stellet er hvad der skaber brillen, og i GUNNARs briller, Enigma Onyx tilfælde, er der tale om et stel af plastic. Det er et letvægtsstel lavet i plastik polymerer, som skulle sikre en lang levetid og stor stabilitet under brug.

Det er klassiske og moderne linjer som karakteriserer stellet, der mest af alt, får GUNNAR Enigma Onyx gamer brillen til at minde mere om et par dagligdags designer briller, end et par gamer briller til den professionelle gamer. Det kan der jo så være fordele ved, hvis man ønsker at tage brillen med på arbejdet, uden at vække for megen opsigt. Og min personlige holdning her er, at det er stellet som gør at disse briller ser utroligt godt ud.

Selve linsen har en god størrelse, så rammen ikke er i vejen for noget af det man fokuserer på under brug. Har du haft briller med små linser, kan man opleve at stellet kommer til at være i synsfeltet. Det er heldigvis ikke et problem med Enigma gamerbrillen.

Komforten af PC-brillen er altid svær at vurdere for andre end sig selv. For undertegnede, er Enigma brillen den der sidder klart bedst af de tre briller vi modtog til test. Jeg har et hoved der er lidt større end gennemsnittet. Gamer-brillen sidder godt på hovedet, og holder fast bag ørerne uden at klemme. Brillen og brilleglasset følger hovedets kurvatur, som hjælper med at give en oplevelse af at den dækker hele synsfeltet og minimerer genskin.

Næsestykket ved stellet er et one-size-fits-all, og jeg oplevede ingen gener ved næsen under brug. Der er intet at justere på, men det passede mig også helt perfekt.

Virker de, eller er det snyd og humbug?

Jeg, som så mange af Jer der sidder og læser dette, bruger utallige timer foran en skærm i hverdagen, om det er på arbejdet eller i fritiden. Det varierer hvor meget tid jeg bruger, men det er ikke unormalt at det er fra to timer til otte timer på en dag, som jeg er foran en skærm i en eller andet form, om det er computer, smartphone eller TV.

Oplevelsen af GUNNAR gaming brillerne er forholdsvis simpel. Det gule glas som frasorterer det skadelige blå lys, gør at man får et varmere billede at se på. Farvetonerne bliver justeret en lille smule, og den eneste anke jeg har ved dette, er at den hvide farve ikke forbliver hvid. Resten af spektret er behageligt for øjnene at se på, og man oplever mindre øjenstress.

Brillerne har været brugt til dagligdags gøremål, såvel som arbejde og i fritiden med computerspil. Jeg føler ikke at brillerne giver en reel fordel i spil, uanset om vi snakker FPS spil som Battlefield 1, CoD eller CS:GO, eller vi hopper over i MOBA eller MMO genren. Men det som de gør, er at mindske den træthed som vi alle kender, når man har siddet foran en skærm i mange timer, og stadig skal præstere for at vinde. Der føler jeg at brillen tjener sit formål, da jeg selv har det med at få trætte øjne, efter lang tid foran skærmen.

Jeg er ikke optiker, så det er svært at vurdere de reelle resultater som jeg har oplevet med GUNNAR brillerne, men jeg vil vove at påstå, at den effekt som GUNNAR selv siger brillerne har, er reel, og brillerne er i stand til at holde hvad de lover. Jeg har personligt oplevet færre øjengener, mindre trætte øjne, og jeg vil gå så langt, at jeg endda vil sige, at hvis du lider af nogle af tidligere nævnte symptomer, som hovedpiner, øjengener, stress og så videre, og du bruger meget tid foran en skærm, så er det et forsøg værd med GUNNAR briller.

Efter et par uger med disse spille-briller på hovedet hver gang jeg har brugt en computer, kan jeg konkludere for mit eget vedkommende, at jeg har færre øjengener, og jeg får svært ved ikke at hive dem frem, når jeg skal sidde og arbejde i længere tid foran en skærm.

Pris på GUNNAR Optiks Enigma Onyx gaming brillen:

Som altid, har vi været forbi PriceRunner.dk for at hente en pris. For kun 428,00.- DKK inkl. Fragt kan man købe GUNNAR Enigma. Om det er en pris der kan forsvares, er op til den enkelte, men for undertegnede er det en investering det er svært at forsvare ikke at gøre.

Er du interesseret i at læse mere om GUNNAR eller deres produkter, kan du klikke på logoet herunder.

Konklusion:

Brillerne tjener bestemt deres formål. De assisterer i tilstedeværelsen af det farlige blå lys, og det kan være svært at forstå, medmindre man selv oplever det. Af en eller anden grund, mente jeg selv før testen af brillerne, at det var en gimmick med begrænset funktionalitet, men jeg er faktisk blevet virkelig glad for at bruge brillerne, om det er til gaming eller arbejde. De gør hvad de lover, og også hvad de skal.

Personligt, er komforten helt i top, men det er også noget der ikke er gældende for alle. Hvis du er interesseret i et par GUNNAR briller, kan jeg kun anbefale dig at finde et sted du kan prøve dem selv, så du kan finde det rigtige stel og de rigtige linser, som passer til lige netop dit hoved.

Prisen på brillen er virkelig skarp, og de kan erhverves for knap 400,00.- kroner inklusiv fragt. Det virker måske som en høj pris for noget som mange mener er unødvendigt, men at teste GUNNAR brillerne har virkelig været en øjenåbner for undertegnede. En bogstavelig såvel som figurativ øjenåbner. Jeg kan ikke understrege nok, hvor stor en ændring det har været for øjnene, at bruge brillerne når jeg sidder ved en skærm.

Når det så er sagt, er det altså også nogle ting som gaming brillerne ikke gør så godt. Det er primært hvordan hvid fremstår når man har brillerne på, som jeg ikke er helt tilfreds med.

Alt i alt, runder jeg testen af med at give GUNNAR Enigma brillen en karakter på 9 ud af 10. Det er et fantastisk perifært produkt, og noget som jeg mener burde have meget større fokus, i en hverdag hvor vi bliver bombarderet med det skarpe og uønskede blå lys fra digitale skærme over alt.



Godt:

Komfort

Funktion

Færre øjengener

Pris

Mindre godt:

Behov - bruger du computere nok?

Hvid opleves som gullig med brillerne

English summary:

The glasses certainly serve their purpose. They assist in the presence of the dangerous blue light, and it is a bit hard to understand unless you have experienced it yourself. For some reason, I felt even before the test of the glasses, that it was a gimmick with limited functionality, but I've actually been very happy to use the glasses, no matter if it's for gaming or work. They do what they promise, and also what they need to do.



Personally, the comfort is top notch for me, but it is something that does not apply to everyone. If you are interested in a pair of GUNNAR glasses, I can only recommend you find a place you can try them yourself so you can find the right fit and the right lenses for your head.

The price of the glasses is on point, and they can be purchased for just under 400,00.- kroner including shipping. It may seem a high price for something which many believe is unnecessary, but having the opportunity test GUNNAR glasses has really been an eye opener for myself. A literal as well as figurative eye opener. I can not stress enough how big a change it has been for the eyes, using the glasses whenever I sit in front of a screen.



That being said, there is also some things the glasses do not do so well. And that is essentially how the white appear when you wear the glasses, which I am not completely happy with.

Overall, I conclude the test by giving the GUNNAR Enigma spectacles a score of 9 out of 10. It is a great peripheral product and something that I think should have a much greater focus, in a life where we are bombarded with the sharp and unwanted blue light from digital displays everywhere.

Good:

Comfort

Function

Less eye strain

Price

Less good:

Need - do you use computers enough?

White seems yellow-ish when wearing the glasses