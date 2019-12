AUTHOR : Catalina

PUBLISHED : 2017-03-30 10:52:00

Garmin Forerunner 935 - til den seriøse atlet

Garmins nyeste skud på stammen til den seriøse atlet. Forerunner 935 er et lækkert GPS løbe- og multisportur, spækket med frække features og spændende ny teknologi.

Forerunner 935 er Garmins seneste bud på et all-in-one GPS ur, som kan hjælpe dig til at optimere din træning, uanset om du kommer i det lokale fitnesscenter et par gange om ugen, er passioneret løber, triatlet eller sågar rytter. Det kendetegnes ved en høj grad af fleksibilitet og et lækkert sporty design.

Forerunner 935 er nyeste skud på pulsur-stammen fra Garmin, og endnu engang har Garmin virkelig kræset om produktet. Dette lækre ur kalder Garmin selv for et 'premium GPS løbe- og triatlonur', så denne gang er der guf til de seriøse atleter - og de tech-elskende fitnessfolk!

En ny spændende feature er at finde i Forerunner 935, nemlig Firstbeat. Firstbeat er et system, som automatisk analyserer tidligere træning og giver dig indsigt i hvordan din fysiske form udvikler sig i takt med din træning. Firstbeat giver også feedback på intensiteten og produktiviteten af din træning, samt vurderer dit restitutionbehov efter endt træning. Nice!

Udover Firstbeat, samt de mange velkendte muligheder i Forerunner-serien, så byder Forerunner 935 blandt andet på optisk pulsmåling (det er den smarte i håndleddet), barometer, elektrisk kompas, 24/7 tracking, samt personliggørelse af uret i form af widgets (nerdgasm!) og urskiver. Garmin lover også en noget længere levetid på batteriet, med op til 24 timer med fuld GPS tracking, og hele 2 uger i almindelig urtilstand. Se det kan vi lide!

Forerunner 935 forventes tilgængeligt i 2. kvartal 2017 med en pris på 4.599 kr. Glæd jer - det gør vi!