AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-25 15:37:05

Her er det nye Apple watch NikeLab

Så er der nyt fra Nike og deres serie af sportsure i samarbejde med Apple Watch. Vi kender allerede deres Apple Watch Nike+ serie der har lavet en stak specialure

Så er der nyt fra Nike og deres serie af sportsure i samarbejde med Apple Watch. Vi kender allerede deres Apple Watch Nike+ serie der har lavet en stak specialure der virker som den ultimative løbepartner, selv uden at have din iphone med dig.

Apple har udviklet hele serien til at have indbygget GPS så uret i sig selv, kan måle afstand, højde og fart. Derudover er uret enormt skarpt og lyst i displayet således at det er læsbart, selv i kraftig sollys. Hvis dette ikke skulle være nok, så er det selvfølgelig også vandtæt ned til 50 meter. Hvor Nike så begynder at påvirke designet sker første gang i remmen, som de har gjort lettere og mere åndbar end Apples egen rem. Derudover har de udviklet en række specielle urskiver der kan bruges i samarbejde med, eller uafhængig med deres Nike App.

Nike har så taget deres kendte urremme og opgraderet den til en fed light bone/ black som de har valgt at kalde den, der giver et lyst og behageligt look til din løbestil.



Der er derfor ikke tale om en hardware opgradering, men kun en unik rem der kommer til salg i en begrænset periode. Der er endnu ikke kommet pris på den, men står til at komme tilgængelig på deres hjemmeside fra d. 27. april.

Credit: Nike / Apple