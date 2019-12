AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-24 09:41:25

Hop med på moden med et floppytable

Hvis du troede floppydisketterne var dead and gone, så tager du meget fejl. Denne gang genoplives floppydisketterne som sofabord.

Mange husker sikkert floppydisketterne, som for længst har ramt bunden af skufferne og skiftet ud med moderne teknologier. Nu vender de tilbage i en helt anden division, som vi ikke havde set komme på redaktionen – som møbel!



Et vaskeægte Floppytable er poppet frem i vores søgen efter spændende nyheder til dig. Et sofabord, som drager herlig 1,44 MB retro-stil inspiration af de forældet floppedisketter. Med beskyttende plade af metal på toppen, der kan trækkes til side og, og åbner op for opbevaringsmuligheder, inddrager det også på den nyttige front.

Hvad bliver det næste mon vi ser fra IT området på møbelfronten.

