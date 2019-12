AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-24 10:23:29

Lithium-ion eksploderer i ansigtet på en mand efter bid

Episoden præges ikke af en høj IQ uden at skulle sætte nogle i bås, men at bide i et lithium-ion batteri for at teste det af, er måske heller ikke verdens mest smarte tiltag.

Problemet med lithium-ion batterier er, at de har tendens til at eksplodere, når de beskadiges, og derfor anbefales det man udviser forsigtighed, når man roder med lithium-ion batterier. Herunder afstå at slå på dem, tabe dem – eller for den sagsskyld bide i dem, som er tilfældet her.

I et forsøg på at sikre sig iPhone batteriet var af en vis kvalitet, valgte en gut, at tage alternative metoder i brug for ikke at købe katten i sækken.



Det forlyder ingen kom til skade efter bidet resulterede i lithium-ion batteriet eksploderede i ansigtet på manden, og det er nok sidste gang denne metode tages i brug for at tjekke kvaliteten på batteriet.

Til skræk og advarsel for andre, blev episoden filmet af butikkens overvågningskameraer.