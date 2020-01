AUTHOR : Jan Blaszkevizc

Logitech G840 Musemåtte

I denne test skal vi hílse på et sandt monster af en musemåtte. G840 fra Logitech måler hele 40 x 90 centimeter, hvilket får enhver anden musemåtte på markedet til at virke lille. Læs med når vi går måtten efter i sømmene og ser om den er pengene værd!

I denne test skal vi hilse på et produkt i Logitechs G-serie af produkter, som er deres gaming segment. Vi har modtaget deres nye og enorme G840 musemåtte som skal en tur igennem maskineriet. Med sine 40 x 90 centimeter er der tale om en seriøs stor måtte, som kan placeres under både mus og tastatur. Men hvordan er G840 at bruge? Leverer den god performance sammen med de forskellige sensortyper? – og ikke mindst hænger pris og kvalitet sammen?

Disse spørgsmål vil jeg prøve at besvare i denne test, hvor vi som altid starter ud med at kigge nærmere på specifikationerne, samt hvilke features der tilbydes.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Logitech G’s hjemmeside og fundet lidt oplysninger på G840 til jer. Specifikationerne består dog kun af dimensionerne på 40 x 90 centimeter og 3 millimeter i tykkelsen, så jeg har indsat et billede hvor Logitech med egne ord forklarer lidt om måtten.

Et kig på Logitech G840 måtten

Vi skal nu tage det første kig på G840 musemåtten, eller rettere kassen den kommer i. Som stort set alle andre musemåtter i stof, kommer G840 i et aflangt paprør hvor måtten er rullet sammen. Inde i paprøret finder vi naturligvis selve musemåtte, samt en lille seddel – manual om man vil.

G-serien fra Logitech har altid været en blanding af sorte og blå farver, og G840 er ingen undtagelse. Hele den øverste del af musemåtten er sort stof, mens at bunden er i blåt gummi. Nede i højre hjørne finder vi G-seriens logo påtrykt.

Et kig på siden afslører også hvor tynd at G840 faktisk er. Logitech skriver på deres side at tykkelsen er på blåt tre millimeter, mens at højden er 40 centimeter gange 90 i bredden – altså en kæmpe måtte!

Den blå bund har et meget fint mønster som skal sikre at måtten ligger fast på enhver overflade. Lige som alle andre musemåtter med gummi bund er det ikke noget der lugter super lækkert når man får den pakket ud af kassen. Efter et par dage på skrivebordet, forsvinder den lidt grimme lugt heldigvis.

Kanten på G840 er rug og ret skarp at røre ved, da Logitech ikke har valgt at afslutte kanterne med syninger som mange andre. Hvad dette har at sige når det kommer til komfort og holdbarhed er blandt andet noget af det vi vil kigge nærmere på nu i vores test del.

Testen – Performance og komfort

Sidste stop inden vi når til konklusionen er naturligvis et kig på hvordan produktet rent faktisk er at bruge. G840 fra Logitech er en kæmpe musemåtte som dækker det meste af bordet, og derfor samtidig også fungerer som en håndledsstøtte for tastaturet. Til dagligt bruger jeg en Corsair MM300 måtte som er af samme type, men ikke helt så stor som G840 (se billederne nedenfor).

Med andre ord betyder det at jeg er vandt til denne type musemåtte og derfor let kan vurdere om Logitech har ramt plet. Hvis vi starter med størrelsen så er G840 som sagt betydeligt større end min MM300, hvilket faktisk er yderst positivt så længe du har et skrivebord med nok plads. Især i FPS (first person shooter) spil hvor jeg selv ofte spiller med forholdsvis lav DPI på min mus. Er det et kæmpe plus med masser af plads til musen da den skal bevæge sig mere for at dække samme areal på skærmen, i forhold til hvis hastigheden var sat op. Med et større areal end MM300 gav det derfor sig selv – G840 har en rigtig god størrelse.

Overfladen er også super glat og behagelig for hænderne/håndled, hvilket er lækkert hvis man sidder ved computeren mange timer af gangen. Både laser og optiske sensorer kørte også fejlfrit på overfladen, med både lave og høje DPI indstillinger – tommel op. Selvom tykkelsen kun er tre millimeter, var der også lidt støtte at hente til håndledende som sagt. Selvom det ikke var helt på højde med komforten på min MM300 måtte, var det stadig ganske fint.

En ting der dog ikke var fint, var kanten på G840. Den skarpe kant uden syninger føles ikke særlig behageligt for håndled og er samtidig også med til at forkorte levetiden på måtten. Efter blot to uger hvor jeg brugte G840 på mit skrivebord, var der tegn på slitage og begyndende optrevling i kanterne på måtten hvor mine håndled typisk er. Dette kunne ganske enkelt være løst ved at have syet kanterne hele vejen rundt om G840 måtten, ganske som på min egen MM300 – se billederne herunder med sammenligning.

Med det sagt så er G840 en overall fin musemåtte. Der er god performance fra både laser og optiske sensorer, størrelsen er rigtig god og komforten er OK. Men den manglende afslutning på kanterne er mig en gåde, især til prisen som Logitech ønsker for den – det er blevet tid til at konkludere!

Pris

Logitech G840 XL måtten findes på nettet til lidt over 339,- DKK. Dette er ret mange penge for en musemåtte der ikke har nogen specielle features, ud over at være enorm i størrelsen. Vi er oppe i en pris hvor man ofte kan få måtter med RGB lys indbygget, som vi jo alle ved booster ens skills i spil.

Konklusion

Vi skal have rundet vores test af G840 musemåtten fra Logitech af. Selvom en musemåtte måske ikke er det mest spændende at teste, er det alligevel en ting som enhver seriøs gamer har brug for i sit setup. G840 fra Logitech er et sandt monster med sine 40 x 90 centimeter i størrelsen, hvilket gør den til en af de største musemåtter jeg har set på til dato. Dette er godt nyt for gamerne der spiller med lav DPI, da de ofte har brug for mere areal til at bevæge musen på. Størrelsen og den bløde overflade er også et plus når det kommer til overall komfort, da dine håndled har noget at hvile på.

Der var ikke noget at sidde en finger på hvis vi kiggede på performance, både med optisk og laser sensor. Komforten med den bløde overflade var også rigtig god, men den skarpe kant rundt om måtten ødelagde det en smule. Logitech burde have syet kanten hele vejen rundt om måtten, for både at optimere komforten, men også holdbarheden. Med tiden vil enderne travle op og gøre musemåtten grim og til sidst ubrugelig, som vi allerede så tegn på efter et par ugers brug – syninger ville have løst dette. Corsair MM300 måtten som vi sammenlignede med under testen er syet i kanterne, som både ser bedre ud og føles lige sådan.

Vi ender på en samlet score der hedder 8/10, men ingen award denne gang. G840 er en lækker måtte på mange punkter, men til prisen er der fejl og mangler som ikke burde være der.

Godt

Fås i mange størrelser

Ligger godt fast på bordet

Blød og glat overflade

Anonymt og stilrent design

Virker godt med både laser og optiske sensorer

Knap så godt

Prisen er ret høj

Ikke syet i kanterne

Score: 8