AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-03-14 05:20:00

MSI Gaming Bundle

Ikke bare et, to eller tre produkter... Nej hele fire af slagsen har vi samlet i en og samme test. MSI har sendt os hvad de kalder deres Gaming Bundle, som vi har haft en tur på testbænken. Sættet består af måtte, mus, tastatur og et headset, med andre ord alt hvad du har brug for til at komme igang med at game. Men er sættet noget værd?

Det er sjældent at vi kigger på mere end et produkt i samme test, men dette er i den grad tilfældet i dag, hvor vi skal se på intet mindre end fire produkter i en og samme test. MSI har nemlig sendt os en række produkter som sammen giver en rigtig fed gaming bundle. Vi har at gøre med både måtte, mus, tastatur og ikke mindst headset – med andre ord, alt hvad du har behov for, for at komme i gang med at game!

I denne test vil vi teste sættet som helhed og se hvad der er at stærke og eventuelle svage sider på de forskellige produkter. Inden vi helt når der til, kan i starte med at nyde vores præsentationsvideo herunder, og der efter skal vi selvfølgelig have styr på alt det tekniske i form af specifikationerne. Dernæst tager vi en tur rundt om de forskellige produkter – sæt i gang!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi MSI’s hjemmeside og fundet oplysningerne på de produkter vi har fået tilsendt i denne gaming bundle. Nedenfor har jeg listet dem op, efterfulgt af et par billeder der kort fortæller lidt omkring hvilke features der tilbydes på henholdsvis headset, mus og tastaturet – måtten giver næsten sig selv.

MSI GM50 Mus + Agility GD70 Måtte:

Type: Optisk gaming mus

Sensor: Pixart PMW-3330

DPI maks: 7200

Antal knapper: 6

Kontakter: Omron GAMING

Kabel: 2 meter gummi

Dimensioner: 120 x 67 x 42 mm

Vægt uden kabel: 87 gram

LED indbygget: Ja, RGB

Musemåtte dimensioner: 900 x 400 x 3 mm

Overflade måtte: Silk Gaming stof

MSI Vigor GK60 Tastatur:

Type: Mekanisk gaming tastatur

Kontakt type: Cherry MX Red

N-Key rollover: Ja

Dimensioner: 440 x 134 x 42 mm

Vægt: 1050 gram

Tilbehør: Ekstra WASD knapper og værktøj

Kabel: 2 meter gummi

LED indbygget: Ja, rødt lys

MSI Immerse GH60 Headset:

Type: Over-ear gaming headset

Enheder: 50 mm neodym

Sensitivitet: 96 dB

Impedance: 32 ohm

Frekvensgang: 20-40.000 Hz

Mikrofon type: Unidirectional

Tilslutning: 3.5 mm jack-stik

Kabel: 2 meter stof

Unboxing og en tur rundt om produkterne

Med styr på specifikationerne på alle fire produkter, er det blevet tid til at få dem pakket ud og se lidt nærmere på hvad vi har med at gøre. Lad os gøre netop dette, efter overbliksbilledet nedenfor.

Vi starter ud med at tage et kig på den enorme musemåtte som MSI har sendt os med i pakken. Aglility GD70 er en måtte til hele bordet, som måler intet mindre end 900 x 400 mm. Dette betyder at den altså både kan ligge under tastaturet og musen. Eftersom den er lavet i stof og gummi, betyder det også lækker komfort for håndledende når du skriver på tastaturet. Måtten har naturligvis MSI’s gaming drage og gamer logo oppe i højre hjørne. Kanten hele vejen rundt om måtten er syet, således at de ikke kan flosse op.

Det næste produkt i rækken er Clutch GM50 musen, som er en forholdsvis kompakt mus, henvendt til FPS gaming. På fronten af kassen ser vi et billede af selve musen, mens at der på bagsiden er illustreret musen hvor den er splittet fra hinanden, så man kan se sensor og hvilke kontakter der er gjort brug af.

I kassen finder vi ikke andet ud over selve musen og en manual, det er alt man får med. GM50 gør brug af Pixart PMW-3330 sensoren, som er en optisk en af slagsen med en maksimal hastighed på 7200 DPI. Der er fem forskellige DPI-niveauer som kan styres via knappen på toppen, bagved hjulet. Dog er der ingen indikator hvor hvilken hastighed musen kører ved, som vi har set det på konkurrenterne, hvilket er lidt en skam. Det er også dejligt at se at MSI har valgt at bruge de velkendte Omron kontakter til venstre og højreklik knapperne, som er rated til minimum 20 millioner tryk.

Tastaturet vi har fået med i vores gaming bundle er Vigor GK60, som er et fuldt størrelse tastatur med mekaniske kontakter. Helt præcist benytter det Cherry MX Red kontakter med rødt indbygget lys – altså INGEN RGB? Set ud fra prisskiltet havde jeg personligt forventet dette, men elsker man farven rød er man good to go. Ud over selve tastaturet indeholder kassen også et sæt ekstra WASD-knapper, værktøj til at afmontere disse og en manual.

Top pladen på Vigor GK60 er lavet i lækkert aluminium, og oppe omkring numpaddet finder vi igen MSI’s velkendte drage sammen med indikator dioderne. Der er også en række mediegenveje og funktioner gemt i ”F” tasterne i toppen, og page up/down området. Her er der for eksempel mulighed for at styre lyset og medie kontrol. I den stik modsatte ende, finder vi fire præmonterede knapper i metal med rød baggrund. MSI mener at disse er bedre når man skal spille, men personligt bliver disse noget af det første jeg udskifter når jeg skal i gang med at bruge dette tastatur. Dertil er det lækkert at der medfølger et stykke værktøj til let at kunne afmontere knapperne, som vist på tredje billede herunder, sammen med de ekstra som medfølger.

I bunden af Vigor GK60 tastaturet finder vi fem solide gummifødder, samt to ben der kan slås ud for at give tastaturet en vinkel, som jeg personligt foretrækker. Bemærk desuden fordybningen i midten af det hele. Denne er lavet således at ledninger fra for eksempel dit headset kan løbe under tastaturet, uden at få det til at ligge ujævnt – smart lille detalje MSI.

Vi er nået til sidste produkt i vores gaming bundle, inden vi skal en hurtig tur forbi softwaren – jeg snakker naturligvis om headsettet. Dette kommer i en sort/rød kasse, hvor vi på fronten finder et billede af selve headsettet, samt modelnavnet og enkelte features. Immerse GH60 headsettet har blandt andet en Hi-Res audio certificering, hvilket betyder at det har en bred frekvensgang og kan gengive flere detaljer end andre normale headsets – i hvert fald på papiret.

I forhold til de andre produkter vi netop har unboxet, medfølger der en betydeligt større bunke tilbehør til headsettet. Ud over selve Immerse GH60 headsettet, finder vi igen en manual. Men derudover er der også en transport pose i lækkert kunstlæder, samt et sæt ekstra ørebøffer i stof, hvor dem der er præmonteret er i kunstlæder. Det er lækkert at MSI giver en muligheden for selv at vælge om man ønsker total lukket omkring ørene og derved dybere lyd, eller i stedet vil give dem lyd og tabe lidt dybde – valget er dit.

Der er ingen form for justeringsmuligheder i siderne omkring ørebøfferne. I stedet finder vi en hovedstøtte som er monteret på wire/fjedre, hvilket betyder at headsettet ”automatisk” justerer sig til dit hoved når du tager det på. I den venstre ørebøf hvor kablet løber ind i headsettet, finder vi også den indbygget mikrofon som let kan trækkes ud når den skal bruges. Der er desuden også en indbygget in-line controller som giver mulighed for at styre lydstyrken uafhængigt af lyd kilden, samt tænde/slukke for mikrofonen.

Vi snupper lige to hurtige billeder mere af headsettet på vores model hoved, inden vi springer videre til et hurtigt kig på softwaren til Vigor GK60 tastaturet og Clutch GM50 musen.

Softwaren – MSI Gaming Center

Efter en hurtig tur forbi MSI’s hjemmeside, fik jeg hentet deres Gaming Center software, som bruges til at styre en lang række af deres tilbehør til computere, som netop headsets, tastaturer og mus. Lad os nedenfor starte med at se på hvilke muligheder softwaren giver os til Vigor GK60 tastaturet. Første billede viser det syn vi mødes af når softwaren åbnes op. Her har vi mulighed for at vælge mellem tilsluttede enheder, i vores tilfælde mus og tastatur – vi trykker tastatur, og bliver sendt videre til billede to. Her er det muligt at vælge lysstyrken og skifte mellem en række effekter, og det er sådan set det. Der er ikke nogle andre justeringsmuligheder for tastaturet, andet end lyset som også kun er i én farve, lidt tamt?

Vi springer tilbage til hovedmenuen og hopper ind på Clutch GM50 musen i stedet for. Med et tryk på denne bliver vi sendt til billede to nedenfor. Her har vi mulighed for at vælge hvilke funktioner de forskellige knapper på musen skal have, og hurtigt og enkelt skifte iblandt de tre profiler der er ude i venstre side.

I menuen ”Sensor” kan du justere løftehøjden, angle snapping, polling rate og selvfølgelig DPI-hastigheden på PMW-3330 sensoren som musen er udstyret med. Der er fem forskellige niveauer at lege med, som alle kan justeres med intervaller på 100. Sidst men ikke mindst er der også en LED menu, hvor du kan vælge imellem en række prækonfigurerede farver, skifte lysstyrke, hastighed og naturligvis skifte blandt en række forskellige effekter – betydeligt flere muligheder end ved Vigor GK60 tastaturet. Lad os få lukket softwaren ned igen, og vende blikket mod selve testen, hvor vi skal bruge de fire produkter!

Testen samlet – Komfort og Performance

Sidste stop inden konklusionen er nået, og det er nu blevet tid til at se på hvordan de fire produkter i MSI’s gaming bundle rent faktisk er at bruge. Ligesom da vi kiggede på specifikationerne tidligere, har jeg også valgt at dele test afsnittet op på lidt samme måde. Jeg starter derfor med at sidde nogle ord på hvordan musen og måtten er at bruge sammen, efterfulgt at nogle ord om tastaturet og til sidst headsettet.

Clutch GM50 er en yderst let mus, med sine kun 87 gram. Dette skal man være opmærksom på, da der er forskellige præferencer på netop dette område. Personligt kan jeg godt lige en god mellemting, så GM50 er lige til den lette side for mig. Med mulighed for hastigheder på op til 7200 DPI bør denne mus kunne tilfredsstille langt de flestes behov og mere til. Jeg mener at det er lidt af en gimmick at vi nu har mus med hastigheder på 12.000 DPI og der hver – hvem får nogensinde brug for dette? Jeg valgt derfor at indstille GM50 til de indstillinger jeg plejer at bruge, hvilket betyder 1000 DPI på skrivebordet og 400 når det kommer til gaming.

Pixart laver et utalt af forskellige sensorer, hvor PMW-3330 som er at finde i denne sensor hører til i omkring midten. Det betyder at der sammen med Agility GD70 måtten, var masser af kontrol og fart over feltet. GM50 gled ubesværet hen over måtten, og jeg kom aldrig ud over siderne på grund af den enorme størrelse på 900 x 400 mm som måtten måler. Både til gaming og præcisions arbejde, var de to produkter her, et rigtig solidt makkerpar – så vi starter altså godt ud.

Vigor GK60 er det næste produkt i rækken der skal have nogle ord med på vejen omkring performance og komfort. Hvis vi starter med først nævnte så var der her ingen ko på isen. En Cherry MX Red kontakt, er en Cherry MX Red kontakt, der er ingen forskelle eller variationer, da vi har med den ægte vare at gøre. Denne kontakt er også klart den vi finder i flest gaming produkter, så det giver fint mening hvorfor at MSI valgte netop denne. Jeg vil ikke bruge de store kræfter på at forklare hvordan kontakten føles og er i forhold til andre på markedet – dette kan du læse meget mere om i vores store guide om netop dette. Klik blot HER og bliv sendt direkte dertil.

Jeg vil i stedet bruge lidt tid på at snakke omkring hvordan Vigor GK60 tastaturet rent faktisk var at bruge og arbejde med. Selvom det er lækkert at have mediegenveje via en FN-knap og justeringsmuligheder til lyset, foretrækker jeg stadig dedikerede knapper og software til disse to ting. Jeg var yderst skuffet da jeg fik softwaren installeret til Vigor GK60, og fandt ud af det det kun var lyset der kunne justeres, og intet andet. Ikke engang polling rate, ghosting eller om programmering af nogle knapper var muligt, hvilket ikke giver mening på et tastatur i denne prisklasse. Komforten som Vigor GK60 var hvad jeg vil kalde OK, men ikke mere. Et standard mekanisk tastatur er forholdsvis tykt, og ingen undtagelse her. Det havde derfor været lækkert at se en inkluderet håndledsstøtte i kassen – især til prisen, endnu en gang. Som du kan høre mener jeg at Vigor GK60 er prissat for højt, og det står jeg ved selvom det i princippet gør hvad det skal, og byggekvaliteten på det er hvor den skal være.

Det sidste produkt i rækken er naturligvis Immerse GH60 headsettet. Vi har tidligere kigget på det dyrere GH70 headset som benytter sig af USB-tilslutning og fik en blandet bedømmelse med på vej ud af døren. GH60 gør brug af jack-stik hvorved det altså er lydkortet i din computer der er med til at farve lyden, hvilket faktisk viste sig at være en god til. Lyden i Immerse GH60 er klasser bedre end i det dyrere GH70 i min optik. Der er flere detaljer, og det er også i stand til at spille meget højere. Komforten er den samme, og headsettet sidder stadig fint på hovedet, dog til den lidt løse side. Dog er det lækkert at du selv har mulighed for at vælge mellem stof og kunstlæder ørebøffer så du kan få det som du vil have det.

Hi-Res certificeringen, betyder at de store 50 mm neodym enheder i GH60 skulle være i stand til at gøre helt nede fra 20-40.000 Hz, hvilket på papiret lyder yderst imponerende. Hvor vidt de rent faktisk er i stand til dette, har jeg dog min tvivl om. Men ikke desto mindre gengiver de en lækker klar lyd til alle genre musik og gaming, og har betydeligt bedre basgengivelse end sin dyrere storebror GH70. Mikrofonen er hvad jeg vil kalde et stykke over middel. Der er god detaljegrad og lydstyrken er også bedre end på USB-udgaven GH70. Alt i alt et ganske fornuftigt headset til prisen, som sammen med de andre MSI produkter, fuldender deres gaming bundle. Lad os få snakket lidt priser og rundet testen af nedenfor, med konklusionen.

Pris

I skrivende stund d. 13/03 2019 skal du punge ud med omkring 2350,- DKK hvis du ønsker det komplette sæt fra MSI som vi her har testet. Der er dog ikke tale om et decideret sæt, hvilket betyder at den samlede pris blot er priserne på produkterne hver for sig lagt sammen. Mus, måtte og headset er fornuftigt prissat i min optik, men jeg syntes at tastaturet holder til i den dyre ende af skalaen. Til omkring 1000,- DKK får du et mekanisk tastatur med ægte Cherry MX-kontakter, men INGEN RGB-lys? Dette hører ikke hjemme i 2019, specielt ikke, når du kan få billigere modeller med disse features. Priserne på de forskellige produkter fordeler sig således:

MSI Agility GD70: 300,- DKK

MSI Clutch GM50: 500,- DKK

MSI Immerse GH60: 550,- DKK

MSI Vigor GK60: 1000,- DKK

Ønsker du alle detaljerne på de forskellige produkter fra MSI selv, kan du naturligvis besøge deres hjemmeside. Klik blot på det produkt du ønsker yderligere informationer på, nedenfor:

Konklusion

Vi skal have samlet tankerne og sat de sidste ord på vores gennemgang af MSI’s gaming bundle. Det er altid lidt sværere når vi har med flere produkter at gøre i samme test, men jeg tror vi nåede hele vejen rundt om hvert enkelt produkt. Lad mig starte med at knytte nogle ord til Clutch GM50 musen. Vægten er lav, sensoren er god og det samme er udformningen og de Omron kontakter der er brugt – så enkelt kan det vidst siges. Overall var der ikke rigtig de store minusser ved GM50 musen, som faktisk var rigtig behagelig at arbejde med. Det skulle da lige være at det ikke er muligt at se hvilket DPI-niveau man er på, andre steder end i softwaren. Ud over dette var Agility GD70 måtten og GM50 musen et super makkerpar.

Vigor GK60 tastaturet, er nok det produkt jeg var og stadig er mest i tvivl om i denne gaming bundle. Tastaturet er som helhed ganske lækkert og gør hvad det skal – hvis det blot havde kostet 3-400 kroner mindre end det gør. Jeg mener at de 1000,- DKK som MSI forlanger for dette tastatur er alt for meget, i forhold til hvad man får. Alene det at der ikke er RGB-lys og kun røde LEDs er et no go når vi er oppe i denne prisklasse. Dog er det lækkert at se at MSI har valgt at bruge ægte Cherry MX Red kontakter, og ikke en billig kopi. Ligeledes er byggekvaliteten også på det niveau den skal være, og mediegenvejene er hvor de skal være. Softwaren er dog lidt en dårlig joke, og giver kun mulighed for at skifte lyset, som reelt også kan klares via genvejene direkte på tastaturet.

Immerse GH60 er et solidt headset på flere punkter. Det er godt konstrueret og virker solidt skruet sammen. Lyden er også virkelig lækker, og detaljeret samtidig med at headsettet er i stand til at spille overraskende højt uden at forvrænge. Dette kommer naturligvis også an på hvilket lydkort du har i din computer, da GH60 benytter jack-stik tilslutning. Jeg mener at dette headset lyder betydeligt bedre end sin dyrere storebror GH70, som vi også har testet her på siden – så længde du kan leve uden surround og RGB-lys i ørebøfferne. Apropos ørebøfferne, så medfølger der et sæt ekstra puder i stof og en transport pose, hvilket er lækkert at se.

Alt i alt lander vi på en samlet score på 8.5/10 samt vores Safe Buy award, for MSI’s gaming bundle. Her har MSI samlet fire solide produkter som både gør det godt hver for sig, men i den grad også samlet. Der er nogle enkelte smuttere hist og her, men i det store billede, er der meget negativt at sige. Hvor vidt du så vælger at gå all in og købe alle produkterne i dette sæt, eller blot et enkelt skal være helt op til dig – du går i hvert fald ikke helt galt i byen med nogle af dem.

Godt

Klar og lækker lyd (GH60)

Cherry MX Red kontakter (Vigor GK60)

Præcis og hurtig sensor (GM50)

God størrelse og overflade (GD70)

Lækker komfort og Omron kontakter (GM50)

Pose og udskiftelige ørebøffer (GH60)

Hi-Red Audio certificeret (GH60)

Knap så godt

Prisen er for høj (Vigor GK60)

Ikke mulighed for at se DPI niveauet (GM50)

Sidder lidt for løst på hovedet (GH60)

Ingen RGB-lys til prisen? (Vigor GK60)

Samlet score: 8,5 + Safe Buy award