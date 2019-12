AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-11 11:03:16

Overwatch Omnic Bastion LEGO sæt annonceret

Tidligere på måneden annoncerede Blizzard et samarbejde med LEGO, hvor målet var at skabe nogle unikke Overwatch LEGO sæt, og nu har de valgt at vise de første produkter frem.

Omnic Bastion har stået model til kreationen, og med på vejen skriver Blizzard:



“Overwatch fans will want to build and collect this exclusive Bastion figure in Omnic Crisis orange skin. This Overwatch toy can swivel at the waist, move its arms and features a small sub machine gun in the right arm. Fans will also appreciate Bastion’s friendly bird sidekick, Ganymede, also in the unique Omnic Crisis orange skin. This Overwatch buildable toy is a Blizzard exclusive and only available in limited quantities.”



Det forlyder flere planer er på tegnebordet fra LEGO og Blizzard samarbejdet, men på nuværende tidspunkt er Bastion ene om at holde skansen.



Blizzard har tidligere været i lignende samarbejder med blandt andet Hasbro omkring Overwatch Nerf guns.

Image credit og Kilde

Blizzard