AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-05-13 08:58:00

Razer Gaming Bundle; mus, tastaur & headset

Hvis du er i tvivl om hvad du skal vælge når det kommer til headset, mus og tastatur og samtidig er hardcore Razer fan, så stop en gang og læs med her! Denne test byder nemlig ikke bare på ét produkt, men alle tre nævnte. Vi tester Razers Gaming Bundle, som indholder: Basilisk Essential musen, Blackwidow tastaturet og sidst men ikke mindst Kraken headsettet.

Tilbage i marts i år, kiggede vi på en såkaldt gaming bundle fra velkendte MSI, og i denne test ser vi om vi ikke kan gentage succesen. Razer har nemlig sendt os tre af deres nyeste produkter i form af Basilisk Essential musen, Blackwidow tastaturet og sidst men ikke mindst 2019 udgaven af deres Kraken headset. Vi har samlet alle tre lækkerbiskner i en og samme test og er klar til at give dem et grundigt eftersyn.

Nyd vores videopræsentation af produkterne.

Som altid starter vi altid ud med at få det tekniske overblik, og eftersom at der er hele tre produkter at gennemgå denne gang, er listen lang. Så stir dig blind på tallene nedenfor, og rul videre når du er klar til at pakke produkterne ud sammen med mig – sæt i gang!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Razers hjemmeside og fundet oplysningerne på de produkter vi har fået tilsendt i denne gaming bundle. Nedenfor har jeg listet dem op, efterfulgt af et par billeder der kort fortæller lidt omkring hvilke features der tilbydes på henholdsvis musen, tastaturet sammenlignet med Blackwidow Elite og de nye komfortmuligheder på det seneste Kraken headset.



Razer Basilisk Essential Mus:

Type: FPS gamermus

Sensor: 6400 DPI optisk

Maksimal acceleration: 30G

Kontakter: Razer mekaniske mus-kontakter

Antal knapper: 7, alle programmerbare

RGB-lys: Ja, Razer Chroma

1000 Hz Ultra polling

Software: Ja, Razer Synapse 3

Dimensioner: 124 x 75 x 43 mm

Vægt: 95 gram, uden kabel

Razer Blackwidow Tastatur:

Type: Mekanisk gamer tastatur

Kontakt type: Razer klikkene grøn

Levetid kontakt: 80 millioner tryk

RGB-lys: Ja, Razer Chroma

Indbygget hukommelse: Ja, op til 5 profiler

Software: Ja, Razer Synapse 3

N-Key rollover: Ja

1000 Hz Ultra polling

Indbyggede kabelkanaler: Ja

Mediekontrol: Via FN-tast

Razer Kraken Headset:

Type: Overear gaming headset

Enheder: 50 mm neodym

Frekvensgang: 12-28.000 Hz

Impedance: 32 Ohm

Sensitivitet: 109 dB

Input power: 30 mW

Tilslutning: 3.5 mm jackstik

Kabellængde: 1.3 meter

Vægt cirka: 322 gram

Ørebøffer: 54x65 mm med kølegel integreret

Undirectional mikrofon indbygget

Platform: Multi – både PC, smartphone, PS4 etc.

Unboxing og en tur rundt om produkterne

Vi har nu fået introduceret de tre produkter som vi skal kigge på i denne test, og næste skridt er derfor selvfølgelig at få dem pakket ud af deres respektive kasser. Nedenfor starter vi lige ud med to billeder af de tre produkter samlet, så vi kan se hvad vi skal i gang med. Razer holder naturligvis fast i deres sorte og grønne farver, hvor vi finder billeder af produkterne på kasserne, samt informationer på bagsiderne.

Produktet vi starter ud med er Basilisk Essential musen, som langt hen af vejen deler features med sin dyrere storebror, den normale Basalisk mus som vi også har testet. Dog opgiver man det justerbare hjul, og Razers topmoderne high end sensor, hvor man her må ”nøjes” med en optisk en af slagsen som kan køre med hastigheder på op til 6400 DPI. I kassen finder vi ud over selve musen, en lille metalknap, som let kan monteres, samt diverse papirer og et par klistermærker.

Selve musen er matsort og har antiskrid overflade, hvilket sikrer et godt greb på musen – selv med svedige fingre. USB-stikket er naturligvis Razer grønt, og hjulet har en god størrelse og føles godt ved både klik og rul. På den normale Basilisk mus, syntes jeg at hjulet var lidt for hårdt at klikke på, men dette er ikke tilfældet ved Essential udgaven her – tommel op, selvom man opgiver muligheden for at indstille rullemodstanden.

Nede foran frem/tilbage knapperne på venstre side, finder vi en lille gummiflap som kan afmonteres, hvor den medfølgende metalknap derefter kan monteres. Alle knapperne på musen kan indstilles i Razer Synapse softwaren – mere om dette senere. En genial funktion til denne knap, ville være push-to-talk i TeamSpeak for eksempel, da placeringen er genial og lige til, uden at ramme andre knapper. Med billedet zoomet ind nedenfor, kan vi også se antiskrid overfladen på siden som skal sikre godt greb. Frem/tilbage knapperne har også ideelle placeringer, ganske som på den normale Basilisk mus.

I bunden finder vi tre store teflon fødder, som skal sikre at musen glider ubesværet på et hvert underlag. I midten af det hele finder vi den optiske sensor, som er i stand til at køre med op til 6400 DPI, som der også står skrevet direkte på musen, hvis du skulle være i tvivl.

Lad os smide musen til siden for nu, og vende blikket mod det næste produkt i rækken – Blackwidow tastaturet. Der er efterhånden et utal af tastaturer fra Razer med netop dette navn, men dette er altså den nyeste 2019 udgave, som er en ”skrabet” udgave af Blackwidow Elite som vi stadig har til gode at anmelde her på Tweak.dk. Ud over selve tastaturet, finder vi kun en stak papirer i kassen, samt et par klistermærker. En af forskellene på Blackwidow vi har til test, kontra Elite modellen er at den basale udgave kun kommer med Razers grønne kontakter, som er tilsvarende Cherry MX Blue. Så hvis du ikke er til larmende og klikkene kontakter, kan jeg allerede nu sige, at dette tastatur ikke er noget for dig.

Nedenfor ser vi Blackwidow tastaturet som helhed, samt et par zoomede billeder. Modsat de fleste andre mekaniske tasturer i den tunge ende af skalaen, har vi her at gøre med en plastikkonstruktion uden metal top. Tastaturet virker dog stadig yderst solidt, og der er minimalt fleks hvis man brækker i tastaturet i enderne – lækkert. Mediegenveje, lysfunktioner og macro indstillinger kan klares via den implementerede FN-knap som er placeret til højre for mellemrumstasten. Modsat Elite udgaven, finder vi desværre heller ikke nogen håndledsstøtte inkluderet, hvilket for mig personligt er en skam. Razer laver nogle af de lækreste håndledsstøtter i gamet, og til prisen havde det været lækkert at se med i kassen.

Med knapperne afmonteret, kan vi se de før nævnte grønne Razer kontakter som Blackwidow er udstyret med, og altså udelukkende tilbydes med. Baggrunden under kontakterne er hvid, for at det indbyggede RGB-lys kan reflekteres og gengives bedst muligt. Statusdioderne for capslock etc. er desuden blevet placeret over piletasterne, hvor vi normalt ser dem oppe i højre hjørne. Dette var også tilfældet på Huntsman Elite tastaturet som vi også har anmeldt tidligere.

I bunden af Blackwidow tastaturet finder vi fem solide gummifødder, samt mulighed for at justere højden i to niveauer. Der er desuden også indbyggede kabelkanaler, der gør det muligt at trække kablet ud i toppen i midten, eller ud i en af siderne – fin lille detalje at få med.

Det sidste produkt i rækken er naturligvis Kraken headsettet. Ligesom tastaturet, er der her også et utal af headsets med netop dette navn, og vi har altså igen at gøre med den seneste 2019 udgave. Der er fire forskellige farver tilgængelige, hvor vi har fået den skrigende grønne udgave tilsendt. Dertil er der også en helt sort udgave, en pink og slutteligt en blå/sort der matcher PS4. Ud over selve headsettet, finder vi igen kun et par papirer inkluderet, samt et adapterkabel og det er det.

Kraken headsettet kommer med et 3.5 mm jackstik som både håndterer mikrofon og lyd i samme stik – perfekt til smartphone eller konsol. Men bruger du headsettet til din stationære computer eller lignende, kan du bruge det medfølgende adapterkabel som deler det ene jackstik i to, samtidig med at kablet forlænges. Der er også en in-line controller på headsettet, som gør det muligt at tænde/slukke for mikrofonen, samt styre lydstyrken uafhængigt af kilden. Hjulet her virker dog en smule løst, hvilket betyder at man potentielt kan komme til at rulle på det ved et uheld og derved ændre lydstyrken.

Et sted hvor 2019 udgaven af Kraken også har fået en opdatering er ørebøfferne og hovedstøtten. Ørebøfferne er blevet større, har fået en mere behagelig overflade, og så har Razer implementeret køligt gel i polstringen, som skal sikre at du har køligere ører og derved bedre komfort under lange sessioner med headsettet på hovedet. Derudover er hovedstøtten også blevet mere polstret og mikrofonen har fået en overhaling med på vejen. Denne gemmer sig i den venstre ørebøf og kan let trækkes ud når den skal bruges, og justeres så den sidder korrekt foran munden.

Razer er desuden også en af de eneste producenter der i øjeblikket har support for den nye THX Spatial Audio standard, som blandt andet kan findes i det populære PC spil Apex Legends. Kort fortalt går denne nye standard ud på at levere en mere realistisk og indlevende lydgengivelse til spil, film og musk - hvad end det er i surround eller stereo som i Kraken headsettet. Du kan læse meget mere om THX Spatial Audio standarden ved at klikke HER. Det skal blive spændende at høre, om det rent faktisk også kommer til sin ret, når vi skal til at lytte til headsettet!

Inden vi springer videre og kigger på Razer Synapse softwaren, tager vi lige to billeder af Kraken på vores lækre hovedmodel. Her kan vi rigtigt se hvordan headsettet sidder på hovedet og hvordan mikrofonen fint kan justeres. Bemærk desuden også justeringsmulighederne i siden over hver ørebøf. Hele rammen på Kraken er lavet i metal, som både giver headsettet styrke, men samtidig også fleksibilitet. Byggekvaliteten er ganske fornuftig, matcher prisen og der er ingen knirke – eller mislyde når man håndterer headsettet.

Softwaren – Razer Synapse

Det er blevet tid til at tage en hurtig tur forbi softwaren, inden vi skal se på hvordan de tre produkter rent faktisk er at bruge. Eftersom vi startede ud med at se på Basilisk Essential musen, er det også denne vi ligger ud med her i softwaren. Razer har gjort det dejligt let for forbrugeren, hvilket betyder at der automatisk popper en installation op med Razer Synapse, første gang man tilslutter en understøttet enhed – lettere bliver det ikke. Med software installeret og login overstået, mødes vi af synet på det første billede nedenfor. Har man mere end en enhed tilsluttet, vil disse komme op her, i vores tilfælde tastatur og mus.

Med et tryk på Basilisk Essential musen, mødes vi af synet på billede to nedenfor. Her har vi mulighed for at ændre funktionen på hver enkelt knap på musen. Ved at aktivere HyperShift, kan man faktisk give hver knap på musen to funktioner, hvis man skulle have lyst. Trykkes der på en af knapperne, kommer synet på billede tre frem. Her kan man vælge den nye funktion som man måtte ønske at knappen skal have.

Den næste fane kaldet ”Performance” er stedet hvor du kan tilpasse hastigheden på musen, samt polling raten. Der er op til fem hastighedsniveauer, men du kan også vælge færre hvis det er mere dig. Personligt bruger jeg kun to forskellige hastigheder – en til gaming og en anden til skrivebordet. Med mulighed for at indstille hastigheden fra 200-6400 DPI, bør der være nok til langt de flestes behov.

Under fanen ”Lighting” kan man styre lyset i Razer logoet på musen. Her kan du justere lysstyrken, hvornår lyset skal være tændt, samt vælge imellem en række effekter. Du kan også gå all in i Chroma Studio – men dette vender vi tilbage til om lidt. Ud over dette, er det sidste menupunkt for Basilisk Essential musen ”Calibration”, hvor du som navnet antyder, kan kalibrere sensoren til den overflade den arbejder på. Der er en række af Razers måtter inkluderet i softwaren, men du kan også skanne overfladen hvis du benytter en anden en af slagsen som undertegnede.

Hvis vi vender tilbage til hovedmenuen, og vælger Blackwidow tastaturet i stedet for, mødes vi af synet på det første billede nedenfor. Ligesom på musen, er det her muligt at indstille funktionen for hver enkelt knap på tastaturet, og vælger man en knap, mødes man af synet på billede to. Den eneste anden menu fane er kaldet ”Lighting” som på musen. Her kan vi igen justere lysstyrken, hvornår lyset skal tænde/slukke og vælge imellem et par effekter.

Skulle man dog syntes at de forud konfigurerede profiler er lidt for kedelige, kan man hoppe en tur i Chroma Studio. Her kan du tilpasse lyset i både mus og tastatur HELT som du skulle have lyst til, og synkronisere dem. Mulighederne er mange, og nærmest uanede, så derfor går vi ikke mere i dybden med det for nu. I stedet springer vi videre til en anden menu kaldet ”Profiles”. Her kan du import – og eksportere profiler til mus og tastatur helt som du lyster. Chroma Visualizer gør det muligt at få lyset i tastaturet til et opføre sig på bestemte måder alt efter hvilket program man har åbent for eksempel, mens at det absolut sidste menupunkt er macro studiet hvor du kan optage, redigere og lave lige de macroer der passer til dig. Men lad os runde softwaresnakken af for nu, og i stedet vende blikket tilbage mod produkterne og få dem lagt på skrivebordet!

Testen samlet – Komfort og Performance

Det er nu blevet tid til at se på hvordan de tre Razer produkter vi har modtaget, rent faktisk er at bruge. Jeg har valgt at gøre det ligesom i min test af MSI Gaming Bundlen, hvilket betyder at vi starter ud med at sidde nogle ord på hvordan musen var at bruge, efterfulgt at nogle ord om tastaturet og til sidst headsettet – samme rækkefølge som vi så på specifikationerne tidligere også. For god ordens skyld skal jeg sige at der til testen blev brugt en Corsair MM300 musemåtte, eftersom at en musemåtte ikke var en del af pakken fra Razer i denne omgang. Jeg kørte sensor kalibreringen i Synapse softwaren, inden jeg gik i gang med at bruge musen, for at få det bedste og mest retvisende resultat.

Formen på Basilisk Essential er fuldstændig identisk med den normale udgave. Dette betød derfor også at komforten igen var utrolig behagelig. Jeg gentager derfor lige mig selv, og hvad jeg skrev i min test af den oprindelige Basilisk mus: Razer har virkelig ramt plet med formen på denne mus. Mine fingre faldt helt naturligt ned over musen, og den brede tommelfinger støtte var behagelig og sikrede et godt greb på musen sammen med siderne i gummi.

Der til har Razer ændret på hjulet i forhold til den normale Basilisk. Selvom det betyder at det ikke længere er muligt at justere hjulet, er det stadig yderst positivt. Både rulle – og tryk modstanden er on point, og overall er hjulet på Basilisk Essential rigtig godt. Det samme er sensoren som leverede lækker præcision og hastighed til både gaming og normalt brug. Dette er et bevis på at man altså ikke behøver den mest high end og tekniske sensor på markedet, for at få en lækker oplevelse. Alt i alt er jeg ovenud positivt overrasket over hvad denne mus leverede, især eftersom at det er den billige udgave af Basilisk musen – lækkert!

Hvad angik tastaturet, så var dette mere eller mindre et gensyn med en gammel ven så at sige. Razer har ikke ændret alverden på formen de sidste generationer, kun designet og mængden af RGB-lys. Blackwidow 2019 er derfor et ganske lækkert tastatur med lækre features og muligheder, såsom genvejene i F-tasterne og Chroma RGB-lyset. Som jeg nævnte da vi tog turen rundt om produkterne, er det dog kun muligt at købe ”standard” udgaven af Blackwidow som vi her har set på, med Razers grønne kontakter. Dette er de larmende af slagsen, som både har mærkbar modstand og klik når de trykkes, som samtidig også tydeligt kan høres. Med andre ord er disse kontakter og derved tastatur ikke noget for dig, hvis du ønsker mekaniske kontakter der ikke støjer. Jeg syntes det er lidt at skyde sig selv i foden, ikke at tilbyde tastaturet med andre kontakter, men måske det bare er mig? Du kan desuden læse meget mere om de forskellige mekaniske kontakter på markedet, ved at klikke lige HER.

Hvad angår brugen og komforten på Blackwidow, så er denne ganske fornuftigt. Tastaturet har som sagt et godt ”klassisk” layout, som er let at finde rundt på og konvertere til fra andre tastaturer. Jeg havde dog rigtig gerne set en af Razers utrolig lækre håndledsstøtter inkluderet i kassen. Med et prisskilt på omkring 1000,- DKK i skrivende stund, havde dette været på sin plads i min optik. Især nu da Corsair kan inkludere støtter til deres tastaturer i sammen prisklasse. Jeg anbefaler derfor at du bruger en lang musemåtte som også dækker under tastaturet, da du derved får lidt støtte og blødt support for dine håndled, således at de ikke bare hviler på bordet. Ud over manglen på håndledsstøtte og de ret støjende kontakter, er der ikke rigtig en finger at sidde på noget ved Blackwidow. Det er velkonstrueret, har masser af features og lækkert lys med et utal af muligheder.

Det sidste produkt der skal have nogle ord med på vejen, inden vi bevæger os videre til konklusionen, er naturligvis Kraken headsettet. Eftersom at vi har med at headset med jackstik at gøre, betyder det også at dit lydkort her spiller en stor rolle. Vi har et headset med en Impedance på 32 ohm, hvilket stiller lidt krav hvis der skal spilles rigtig højt. Til testen brugte jeg det indbyggede lydkort på mit ASUS Zenith Extreme X399 bundkort som har en SupremeFX S1220 lydchip monteret som hører til i den høje ende af skalaen. Derved har Kraken altså mulighed for at yde sit absolut bedst mulige for at imponere mig. Indstillingerne blev der ikke rørt ved, det var kun lydstyrken der blev skruet i vejret, og hold nu op!

Med nogle lækre toner fra SICK INDIVIDUALS, hvor der er fart over feltet, overraskede Kraken mig virkelig positivt! Der var masser af afbalanceret vellyd, selvom vi har med en bastung genre at gøre. Både diskant og mellemtone blev gengivet lækkert og sprødt og detaljegraden var høj med masser af samhørighed. Bassen var der også nok af, uden at det blev for dominerende – sådan. Razer skriver på deres hjemmeside at Kraken er i stand til at spille 109 dB, hvilket jeg faktisk vælger at tro på. Sagt med andre ord, var det i hvert fald muligt at skrue så meget op for lydstyrken at de blev direkte ubehagelige at have på hovedet. Til gaming klarede Kraken det også rigtig godt, og man var ikke i tvivl om hvor i banen fjenderne i PUBG befandt sig. På komfortsiden har Razer også gjort det godt og opgraderet de områder der er nødvendige. Med de store ørebøffer med køligt og blødt skum, betød det at headsettet sad lækkert på hovedet, også i længere sessioner af gangen. Med vægten på 322 gram og headsettet korrekt indstillet kunne man næsten godt glemme at man havde det på, præcis som det skal være.

Som du måske har kunne fornemme har jeg langt det meste hen af vejen, været positivt overrasket og tilfreds med disse tre produkter som Razer har sendt os. Fælles for dem alle tre, er at de er budget udgaver af deres dyrere storebrødre, men dette skulle man næsten ikke tro. De performer nemlig alle rigtig fornuftigt, og har kun enkelte svipsere, som langt de fleste godt kan leve med. Det største problem for mig personligt er at Blackwidow tastaturet udelukkende tilbydes med de larmende grønne kontakter. Her havde jeg rigtig gerne set orange eller de gule som muligheder også. Men nok om dette, lad os få snakket lidt omkring priserne, og runde af med konklusionen nedenfor.

Pris

I skrivende stund d. 16/04 2019 skal du punge ud med omkring 2100,- DKK hvis du ønsker det komplette sæt fra Razer som vi her har kigget på. Der er dog ikke tale om et decideret sæt, hvilket betyder at den samlede pris blot er priserne på produkterne hver for sig lagt sammen – der mangler også en musemåtte.

Overall er produkterne prissat fornuftigt sammenlignet med konkurrenterne. Mens Basilisk Essential kan fås til omkring 500,- DKK, må du punge ud med omkring 600,- DKK for at blive ejer af 2019 udgaven af Kraken headsettet – begge er fornuftige priser, sammenlignet med resten af markedet. Blackwidow 2019 fås til omkring 1000,- DKK, hvilket også er hvad man må forvente at betale for et mekanisk tastatur i denne kaliber nu om dage, selvom der mangler en håndledsstøtte i min optik.

Ønsker du alle detaljerne på de forskellige produkter fra Razer selv, kan du naturligvis besøge deres hjemmeside. Klik blot på det produkt du ønsker yderligere informationer omkring, nedenfor:

Konklusion

Det er blevet tid til at samle tankerne og konkludere ikke bare ét, men hele tre produkter. For ikke at gøre dette alt for uoverskueligt, deler vi det lidt op ligesom under specifikationerne og test delen som vi netop har været igennem. Vi starter derfor ud med at knytte nogle ord til musen, dernæst tastatur og til sidst headsettet.

Basilisk Essential tager mange af de gode ting fra den dyrere normale Basilisk mus og koger det ned i et budget hvor de fleste kan være med. Selvom vi ikke får den samme high end sensor og mulighed for at justere modstanden på hjulet, er det faktisk ikke rigtig noget jeg savner. Den optiske sensor som Razer har proppet i Essential udgaven gør det rigtig godt, og med op til 6400 DPI er der mere end nok fart til langt de fleste. Da det ikke er muligt at justere hjulet, er det også lækkert at se at Razer har ramt plet på dette punkt. Det betyder at der er tilpas modstand ved både klik og rul, hvilket er lækkert når også størrelsen er god. Masser af muligheder i softwaren, og solide knapper allround samt eminent komfort gør Basilisk Essential til en imponerende og god mus til pengene.

Snakken er dog lidt en anden ved Blackwidow tastaturet. Her har Razer igen taget deres dyrere og mere eksklusive produkt og skrabet nogle detaljer væk – dog ikke alle giver mening i min optik. For det første kommer den normale Blackwidow udgave udelukkende med Razers grønne kontakter, som klikker og i min optik larmer, mens at du på Elite udgaven også kan få både orange og gule. Det er lidt at skyde sig i foden syntes jeg, da det udelukker en hvis mængde af personer fra at købe dette tastatur. Dertil havde jeg personligt også gerne set at Razer havde inkluderet en af deres uhyre lækre håndledsstøtter til tastaturet – det havde gjort SÅ meget for komforten. Men ud over disse to ting, er der ikke rigtig nogle fingre at pege ellers. Tastaturet performer, er solidt bygget, har lækkert lys og masser af indstillingsmuligheder i Synapse softwaren.

2019 udgaven af Kraken headsettet er klart en af mine favoritter i denne gaming bundle. Jeg er virkelig overrasket over både den lyd og komfort som dette relativt billige headset formår at levere. Hvis du parrer dette headset med et solidt lydkort, får du masser af vellyd og power i både spil og til musik – jeg er fan! Razer har også gjort ørebøfferne større og udstyret puderne med noget kølene gel, som jeg faktisk vil påstå også virker i praksis. Jeg sidder mange timer ved min computer dagligt, og selv efter lange sessioner på +6 timer følte jeg ikke at mine ører var svedige eller varme på samme måde som ved mange andre headsets. Med masser af vellyd, god komfort og mulighed for hele fire forskellige farver og support for forskellige platforme, kan man ikke være andet end imponeret over Kraken 2019 headsettet.

Vi lander på en samlet score på 8.5/10 for alle tre produkter, samt vores Safe Buy award. Det er faktisk mest Blackwidow tastaturet der trækker lidt ned her, med sin manglende håndledsstøtte og ingen mulighed for selv at vælge den mekaniske kontakt man foretrækker. Havde Razer gjort bare en, eller endnu bedre begge af disse ting mulige, var vi meget tæt på at have et noget nært perfekt gaming bundle, hvis man er hardcore Razer fan og ikke behøver at have toppen af poppen. Overall er jeg godt tilfreds med de tre produkter, og det skal blive spændende at se hvad Razer ellers fisker op af hatten i løbet af 2019!

Godt

Overall god og klar lyd (Kraken)

Præcis og fin sensor (Basilisk)

Indbygget RGB-lys (Blackwidow og Basilisk)

Mekaniske kontakter (Blackwidow)

Imponerende komfort og lav vægt (Kraken)

Lækker komfort/udformning (Basilisk)

Flere farver tilgængelig (Kraken)

Priserne er OK (Alle tre produkter)

Knap så godt

Volumehjulet er lidt for løst (Kraken)

Fås kun med klikkende kontakter (Blackwidow)

Ingen håndledsstøtte (Blackwidow)

Samlet score: 8,5 + Safe Buy award