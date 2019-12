AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-05-07 07:43:00

Razer Kiyo streamingkamera

Dagens test er Razers nyeste streamingkamera, Kiyo, som bliver markedsført osm en del af deres nye pakke til streamere og YouTubere. Læs med og se om Kiyo lever op til de forventninger, som man har til et kamera designet til streaming.

Razer Kiyo er mange ting, men det er først og fremmest Razers nyeste bud på et kamera der er designet til streameren eller YouTuberen. Det kommer med en lille formfaktor, samt indbygget lys og mikrofon, foruden kameraet.

Kiyo er produktet af Razers designfilosofi, som kort og godt handler om at det skal se godt ud, og det skal virke. Og det gør det, men den del kommer vi til senere i testen!

Vi starter i stedet med at tage hul på en unboxing, hvor Kiyo selvfølgelig kommer i de efterhånden velkendte grønne og sorte Razerfarver. De går igen i alle produkter, og Kiyo er ingen undtagelse. På forsiden finder vi et billede af Kiyo, mens vi på bagsiden finder relevant produktinformation om kameraet.

Kiyo er et kamera jeg vil give mærkatet ”jack-of-all-trades”, hvilket kort sagt betyder at det kan lidt af alt, uden at mestre et enkelt aspekt til fulde. Kort sagt, så er Kiyo kameraet et oplagt valg hvis du skal til at strte ud på YouTube eller Twitch, uden at skulle have den helt store pengepung frem, for at investere i studieudstyr. Kort og godt, så har vi samlet al den information om Kiyo vi kan herunder, så kan du selv vurdere om den måske er noget for dig, hvis du har aspirationer om at streame.

Den hurtige:

Justerbart lys om kameraet, som sikrer en jævn belysning

Høj FPS HD video i 720p/60fps eller 1080p/30fps

Plug’n’play – kompatibel med mange platforme, inklusiv Open Broadcaster Software og XSplit

Hurtig og præcis autofokus

Kompakt og portabel

Indbygget kamerafod og hængsel, så den passer til ethvert setup

Specifikationer:

USB 2.0

Opløsning: 4 Megapixels

Video: 1080p @ 30FPS, 720p @ 60FPS, 480p @ 30FPS, 360p @ 30FPS

Video: YUY2/MJPEG eller H.264

Still billede opløsning: 2688x1520

Diagonalt field of view (FOV): 81.6 °

Fokus type: auto

Mounting: L-shape led, eller på tripod/mikrofonarm

Kabellængde: 1,5 meter braided

Lys i ydre ring

Belysning: 12 hvide LED

Farve temperatur: 5600K

LED diffuser

12 skridt ring dial

Lysstyrke: 10 lux @ 1m

PC med USB port

Windows 7 (eller højere)

Internet forbindelse

Mikrofon:

Audio Codec: 16bit 48KHz

Omnidirectional

Sensitivitet: -38dB

Kassens indhold:

Razer Kiyo kamera

Brugervejledning

Design og test:

Razer Kiyo kameraet har en utrolig lille formfaktor, specielt med det indbyggede lys og beslag in mente. Kameraet er ulig andre webcoms på markedet, og er designet som tre små cylindre der står på hinanden, og danner en lidt større cylinder, som kan vippe om et beslag, så den kan sidde på for eksempel på en skærm, eller stå på et bord. Under bunden er der en gummifod, så den står solidt plantet, hvis den skal stå på et bord. Derudover finder vi også her mulighed for at montere kameraet på et stativ, ved skruebeslaget.

Kameraet er et USB kamera, og har derfor et enkelt kabel der stikker ud bagfra, med en længde på 1,5 meter. Det hele er i sort, minus diffuseren der sidder over LED lyset, som er hvid, for at sikre en jævn hvid belysning på 5600 Kelvin.

Uden om kameralinsen finder vi en LED ring der er justerbar, så man altid har ordentligt lys når man streamer. Man justerer lysstyrken ved at dreje skiven om kameraet med eller mod uret, så man får en glidende overgang hvor lysintensiteten stiger eller falder.

Kameraet skyder I en opløsning der hedder 60 fps ved 720p, eller 30 fps ved 1080p. Det er derfor skræddersyet til for eksempel at streame på Twitch. Razer har ikke lavet en decideret software til deres kamera, og ej heller mulighed for at justere noget i deres Synapse software, som kan snakke med så mange andre af deres produkter. Det er synd og skam synes jeg personligt, men til gengæld er Kiyo kompatibelt med de mest almindelige løsninger, såsom OBS eller Xsplit. Og det er der helt bestemt mening med, da det er de mest brugte løsninger til streaming. Derfor er Kiyo perfekt til streaming, men hvis man i stedet vil bruge det til video og konferenceopkald, så mangler man et program at justere kameraet i. Til streaming dækker OBS alle de behov man har for at justere på Kiyo kameraet. Nu er det selvfølgelig også markedsført mod streamere, men det er altid rart med lidt fleksibilitet.

Og som Razer lover, så er kameraet ren plug’n’play, hvor man blot behøver at tilslutte kameraet, og starte OBS op, så kan man begynde at streame eller optage til sit hjertes lyst. Det spiller fra øjeblikket man kobler kameraet i computeren. På den ene side er det så befriende at have et stykke hardware der er lavet til at fungere med den platform man foretrækker, men på den anden er det lidt en skam at man ikke kan gøre lidt mere gennem Razers egen software.

Kiyo kameraet er bygget med autofokus, så man ikke selv skal gøre noget under brug, udover at se smuk ud. Man behøver ikke at være stationær foran kameraet, for at være i fokus hele tiden. Jeg savner desuden muligheden for at dække basale funktioner, som at kunne zoome ind og ud med kameraet, men måske med en driveropdatering eller en fremtidig tilføjelse i Razer Synapse kan det blive en mulighed.

Billedkvaliteten af Kiyo, på 4 megapixel, eller 2688 x 1520, betyder at kameraet tager fremragende billeder i lyse omgivelser, og fungerer godt i de lidt mørkere. Der er en forholdsvis stor FOV, på 81,6 grader, hvilket betyder at du ikke bør have nogen som helst problemer med at kunne få dig selv til at være i billedet.

Mikrofonen derimod er ikke så fantastisk, og jeg savner lidt volumen og dybde i lyden, men for at være helt ærlig, så klarer den det okay, i betragtning af at der er tale om indbygget mikrofon i et lille kamera. Jeg vil til enhver tid dog anbefale at gøre brug af en dedikeret mikrofon, enten fra dit headset, eller for eksempel Razers egen Seiren X, som vi også har testet for nylig. Man får bare bedre lyd ud af det.

Pris:

Vanen tro, har vi været et smut forbi PriceRunner.dk for at indhente en pris til Jer. Razer Kiyo streaming kamera kan anskaffes til den nette sum af 849,00.- DKK inklusiv fragt. Det er en rigtig skarp pris for et kamera med et utraditionelt design. Vil du læse mere om kameraet eller andre af Razers produkter, kan du klikke på Razer banneret herunder.

Konklusion:

Razer Kiyo er et kamera pakket ind i en meget utraditionel, men på samme tid utrolig lækker indpakning. Designet fejler intet, hverken når man ser på udseendet, men i den grad også når man ser på funktionaliteten. Kameraet kan placeres alle steder på grund af det anderledes design, og det er såvel på bordet, hvor det kan stå på en fod, men også på en computerskærm, hvor cylindrene fungerer som hængsler der griber fast i skærmen.

Omkring kameraet finder vi en LED ring, hvis tanke er at den skal eliminere brugen af eksterne lyskilder for at opnå en optimal belysning. Tanken er rigtig god, og sidder du i svag belysning gør den også arbejdet, men det er ikke en erstatning for lys, hvis du sidder og streamer uden lys i et mørkt lokale om aftenen. Men sidder du et almindeligt oplyst lokale, giver LED lyset en god og jævn belysning på ansigtet, præcis som det er tilsigtet.

Kameraet på 4 MP optager i både 720p @ 60 fps og 1080p @ 30 fps, og det betyder at der tale om en kvalitet der er fuldt ud på højde med konkurrenterne. Min eneste rigtige anke ved kameraet, er den manglende driver og at det ikke kan konfigureres gennem for eksempel deres Synapse program. Det er både en kæmpe fordel at det er designet til for eksempel OBS og xSplit, men jeg savner også muligheden for at konfigurere kameraet når de to programmer ikke er aktiveret.

Kiyo er et af de mest gennemtænkte streamingkameraer der findes, hvor Razer i deres udvikling har haft alle krav en streamer må have for øje. Der er video, lyd og lys, alt sammen i en lille cylinder man kan have i hånden. Det er godt tænkt, og jeg er personligt helt solgt på designet.

Dog bliver vi også nødt til at nævne, at den indbyggede LED ring aldrig kan erstatte et veloplyst lokale , men det fungerer helt fantastisk til at give en jævn belysning i brug. Razer Kiyo kan på ingen måde erstatte et fuldt streaming setup med lyd og lys, men det er en “jack-of-all-trades”-pakke, hvor du får alt det nødvendige i et flot design, med mulighed for at bygge på senere, for eksempel med Razers egen Seiren X mikrofon, som vi testede for nylig. Vi runder dagens test af med et 9-tal og en Safe Buy award, for et flot, lækkert og funktionelt produkt.

Pros:

Lækkert og anderledes design

Let at montere hvor som helst

Lys indbygget i kameraet

Virker “out-of-the-box”

Virker med OBS og xSplit

Pris

Cons:

USB kablet er meget kort

Mikrofonen er ikke den bedste

Ingen opsætning via Razers egen software