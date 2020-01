AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-05-17 08:15:00

Razer Panthera Arcade stick

Vi har igen Razer på besøg, i dag i en lidt mere extraordinær udgave, med deres Street Fighter special edition Razer Panthera arcade stick. Som navnet antyder, er der tale om en arcade stick, designet til kampspil. Læs med i dagens test, for at se om Razer Panthera lever op til forventningerne.

Razer kender vi, men Panthera er et nyt bekendtskab på redaktionen. Panthera er en arcade stick, præcis som du husker dem fra barndommen, hvis du nogensinde var forbi en spilarcade. Og den er selvfølgelig designet til dem med hang til kampspil. Hvis du kan lide Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat og Injustice, så er det svært at gå galt i byen med en arcade stick, designet lige netop til dette formål.

Razer Panthera kommer i en gigantisk kasse når du modtager den, pakket rigtig godt ind, da den faktisk vejer en del. Tro mod PlayStation samarbejdet, kommer den i et blåt og sort farvetema, da Panthera er designet til PlayStation 4 platformen. På forsiden af kassen finder vi et billede af Panthera, og på bagsiden relevant produktinformation.

I kassen finder vi Razer Panthera, og den udgave vi tester i dag, er deres specialudgave, som kommer i en Street Fighter special edition. Inde i controlleren, som man kan åbne ved at klikke på Razer logoet, finder vi et opbevaringsrum med en extra knop der kan monteres på arcade controlleren, samt et USB-kabel der skal forbindes bagpå controlleren.

I kassen finder vi:

Razer Panthera Street Fighter edition

3 m USB kabel

Skruetrækker

Xtra greb til controlleren

Brugervejledning

Specifikationer:

10 tournament-grade Sanwa knapper

Sanwa joystick med ball top og bat top

One-touch adgang til opbevaring og modding

Vægt: 3400 gram, inklusive USB kabel

Dimensioner: 70 mm x 380 mm x 260 mm

Intern opbevaring

Konstruktion der tillader modding

Limited Edition Street Fighter 5 design

Design og test:

Det man skal være opmærksom på i specifikationerne er, at selvom de ikke er mange, så er der fokus på ordet Sanwa. Det skyldes at valget i Panthera er faldet på Sanwa knapper, som er nogle af de mest udbredte komponenter til arkade joysticks, og derfor også har et ry for at være nogle af de bedste komponenter på markedet. Og Razer har altså bygget en arcade stick med kvalitet for øje. Både knapperne, såvel som joysticket er lavet med Sanwa komponenter.

Arcade joysticket er super enkelt i sin opbygning, og præcis som du husker det fra din ungdom, hvis du nogensinde har spillet Street Fighter eller Mortal Kombat i arkaden, eller på en ferietur sydpå. Panthera er rektangulær, med forholdsvis store dimensioner på 70 mm x 380 mm x 260 mm, og den klokker ind med en kampvægt på omkring 3400 gram, inklusive USB kablet.

Ved et tryk på Razer logoet kan man åbne for arkadejoystickets ”låg”, og få adgang til dels opbevaring, og dels de interne komponenter, som er fuldt ud kustomeriserbare. Det betyder helt enkelt, at hvis det ønskes, så kan man ændre layoutet af ens Panthere controller fuldstændigt, så den passer lige netop til ens egne præferencer. Den er bygget med modding for øje, og Razer har gjort det nemt og tilgængeligt at starte i de små, ved at gøre det muligt at ændre det grundlæggende button layout. Fed detalje, og noget man sætter pris på hvis man spiller kompetetivt, eller går op i modding.

Hvad kan Panthera der er så specielt, så den er værd at investere. Den kan noget helt fundamentalt, som en normal controller aldrig har været i stand til at gøre for undertegnede. Først og fremmest, er der nogle fremragende knapper, som er originale Sanwa knapper, præcis som dem man kan finde på en ægte arkademaskine. De har en fysisk tilstedeværelse der kan noget taktilt, som en controller ikke kan. Man styrer joysticket med venstre hånd, mens højre hånd bruges til at skabe giftige og slagkraftige kombinationer mod modstanderen. Knapperne klikker tydeligt når man trykker på dem, og man kan mærke klikket i fingrene også. Det er fedt, og for undertegnede ryger jeg tilbage til ungdommen, med Mortal Kombat på ægte arkademaskiner.

Hele controlleren har en massiv tilstedeværelse. Den er stor og tung. Det skal den også være for at stå ordentligt på et bord, eller på ens knæ, mens man spiller. Under bunden finder vi en skridsikker gummibeklædning. Man er ikke det mindste i tvivl om hvorvidt Panthera står solidt når man har den i hænderne. Det gør den.

Grundlæggende, så er Panthera designet til at give dig den extra fordel når du spiller. Det er et parameter der er svært at måle på, da jeg ikke har tiden, eller tilbøjeligheden til at forsøge mig ud i de professionelle dimensioner inden for kampspil, men ikke desto mindre, så er en arcade controller som Panthera, et stykke udstyr der for mig, forbedrer spilleoplevelsen. Det er sjovere, og jeg lever mig mere ind i Street Fighter og Tekken, når jeg spiller med Panthera. Der er helt sikkert noget nostalgisk forbundet med det, men det klare taktile feedback ved en arcade controller taler også for den, i kampspilregi.

Som tidligere skrevet, er Panthera bygget med Sanwa knapper, som er knapper i turneringskvalitet. Joysticket er lavet som et klassisk 8-vejs joystick, så man tydeligt kan mærke hvilken retning ens karakter kommer til at bevæge sig.

Selvom det er en arcade controller, så kommer Panthera med alle funktionaliteter fra den normale DualShock controller indbygget. På toppen af controlleren finder man først og fremmest joysticket, og dernæst knapperne til højre derfor. Det drejer sig om de klassiske fire PlayStation knapper, samt R1, R2, L1 og L2. I midten finder vi den efterhånden ikoniske touchpad fra DualShock 4 controlleren. Derudover finder vi en slider der afgør om du bruger joysticket som højre analoge stick, venstre analoge stick, eller D-pad. Og vi finder også en slider hvor du kan skifte mellem PlayStation 3 og PlayStation 4. Sidst, men bestemt ikke mindst, er der en tredje slider, som låser for Start og Options knapperne.

Knapperne til højre på controlleren ligger perfekt til personer der er utrænet inden for de håndholdte controllers hemmelige veje, og man får derfor let ved at gå til kampspil, hvad enten man er trænet eller utrænet i at bruge en controller.

Knapperne er tilpas langt fra hinanden til at det føles helt naturligt at klikke på livet løs for den næste Hadouken. Personligt finder jeg det meget lettere at udføre præcis de kombinationer jeg ønsker på Panthera, end på en normal controllers analoge stick. 8-vejs joysticket er lettere at styre præcist, end en analog stick på en normal controller. Så fra en gaming-entusiasts perspektiv, hjælper Panthera med at fjerne mange af de fejlinput jeg har en tendens til at lave, specielt på de analoge sticks i kampspil. Og det er fedt. Det gør det lettere at udføre special moves, lige fra de lette, til de lidt mere komplicerede.

Ser man på performance, så lever Panthera til fulde op til vores forventninger, uden synlig input lag når man spiller. Det er noget man sætter pris på når man spiller!

Ergonomien med en controller som Panthera er helt perfekt, med god plads til begge hænder. Den venstre hånd varetager selvfølgelig joysticket, men den højre styrer de 10 knapper der er hurtig adgang til, inklusiv L3 og R3. Knapperne er placeret så de passer fint i hånden, når den ligger fladt på controlleren.

Når man tilslutter Panthera til en PlayStation, begynder Razer logoet i midten at lyse op i PlayStation blåt. Der er ikke meget RGB over det, men lidt lys er der, og personligt synes jeg at det er en helt tilpas mængde lys, og en tilpas farve. Der skal ikke en masse skinnende effekter i gang, som for mit vedkommende vil distrahere midt i kampene.

Trykker man på knappen, så åbner man for låget på controlleren, og får adgang til dens indre. Der er et stort opbevaringsrum, hvor man først og fremmest kan opbevare ledningen og den extra knop. Som det ses på billederne, så er Panthera designet således at den er forberedet med modderen for øje. Har du derfor et ønske eller en drøm om at lave din helt egen personlige konfiguration, så får du rig mulighed for det her. Man kan hurtigt bytte rundt på knapperne. Jeg har endnu ikke byttet rundt på knapperne, udover at afmontere og påmontere ledningerne igen. Det er en proces at finde frem til det perfekte setup, og indtil videre fungerer standardopsætningen helt fint til mit behov, og mine evner. Men det er let og enkelt at modificere controlleren!

USB-kablet har en længde på 3 meter, og er beklædt i kraftigt stof, hvilket er en rigtig god ide, hvis man gerne vil sidde i sofaen og spille. Kablet føles ret kompakt, så vi har ingen betænkeligheder ved holdbarheden. Kablet tilsluttes bag på controlleren, med et specielt 5-takt stik. Nu har vi rost Panthera for alt det den er ikke bare god til, men rigtig god til. Men der er desværre også nogle enkle ting som Razer har overset, eller bevidst omgået, i designet af Panthera.

Man kan ikke tænde sin PlayStation 4 med en Panthera arcade controller. Jeg synes det er træls. Sætter man sin PlayStation i Sleep Mode, med intention om at den selv kan hente opdateringer mens man sover, så bliver Razer logoet ved med at blinke på Panthera, indtil man kobler ledningen fra. Derudover er der selvfølgelig prisen som er ret høj, og det betyder at man skal være entusiast eller have et reelt behov, hvis man skal investere i Panthera. Man får selvfølgelig hvad man betaler for, både i design, men bestemt også i kvalitet. Du kommer ikke til at bruge den til andre typer af spil, så du skal have et behov for at investere i den, eller et ønske om at tage det næste skridt på vejen mod at blive kompetetiv udøver.

Pris:

Vi har været forbi PriceRunner, og hentet en dagsaktuel pris til Jer. Razer Panthera Arcade Stick kan købes for 1.799,00.- DKK inklusive fragt. Vil du læse mere om Panthera eller andre af Razers produkter, kan du klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Razer Panthera arcade stick er en controller designet til kampspilsentusiaster på PlayStation platformen. Det er til ham eller hende som går mere end almindeligt op i Mortal Kombat, Street Fighter eller Tekken, og har brug for og lyst til at tage deres talent til næste niveau. Gør den undertegnede god nok til at blive kompetetiv på kampspilareanaen?

Desværre, men til gengæld giver den spillene en helt ny dimension af kontrol for en mindre dygtig spiller, og der er bare noget specielt over at sidde med en controller på skødet, og styre karaktererne med et gammeldags 8-vejs joystick. Det kan noget helt særligt, både i forhold til hvordan det lyder når man klikker på knapperne og drejer joysticket, men i den grad også i forhold til det taktile feedback der er ved de meget lækre Sanwa knapper, som Panthera er født med.

Panthera er en alsidig controller, hvor designet er tænkt ned i mindste detalje. Der er rig mulighed for modding, og masser af plads inde i controlleren. Valget af en direkte forbindelse via USB kabel er et must hvis man går så meget op i kampsportsspil at man købe ren arcade stick.

Og det er også grunden til at man skal gå ud og investere i en arcade stick som Panthera. Fordi man går meget op i kampsportsspil. Panthera er et gennemført og fremragende perifært stykke legetøj til din PlayStation 4, med en ligeså superb byggekvalitet, men prisen er også derefter. Man skal helt op og betale omkring 1800,00 kroner for controlleren, og skal derfor have drivet til at gå efter toppen på kampsportsscenen.

Personligt mener jeg at Panthera er et fremragende køb, og der er stort set intet at sætte fingre på i designet, ej heller valget af materialer. Vi runder dagens test af med en karakter på 9, og en Great Product Award. Med Panthera går du ikke galt i byen, hvis du leder efter din næste arcade stick, heller ikke selvom der momentvis er små ting der ikke er helt gennemtænkt.

Pros:

Solid byggekvalitet

Kablet forbindelse

Sanwa knapper

Fedt design

Modding

Cons:

Pris (for nogen)

PS knap kan ikke tænde for PlayStation 4

I Rest Mode blinker logoet i Panthera kontinuerligt