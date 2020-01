AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-04-11 07:44:00

Razer Seiren X streamingmikrofon

Du kender allerede Razer, og har ved hvad de står for. I dag skal vi se på deres nye mikrofon, Seirēn X, der er lavet med streameren for øje. Hvad enten du er professionel, eller blot entusiast, så er der en grund til at spærre øjnene op i dagens test.

Razer er endnu engang tilbage hos os, og i dag retter vi øjnene mod deres nyeste bud på mikrofonen, som en entusiast- eller professionel streamer skal have. Razer selv markedsfører den mod de mere ambitiøse Twitch streamere, og det er da også med det for øje, at vi tager fat på Razer Seirēn X mikrofonen.

Razer Seirēn X er en kondensatormikrofon med et pick-up mønster der er designet til at reducere baggrundsstøj. Den står i et shockmount, for at mindske vibrationer, og kommer med kun en enkelt knap, til at mute/un-mute mikrofonen. Mere simpelt bliver det simpelthen ikke.

Vanen tro, kommer Razers produkter i et sort/grønt farveskema, hvor vi på forsiden finder et billede af Seirēn X mikrofonen, og på bagsiden finder relevant produktinformation. Inde i kassen finder vi Seirēn X forsvarligt pakket ind, sammen med det medfølgende udstyr.

Her er der tale om de absolut mest nødvendige dele for at mikrofonen virker, og vi finder følgende:

Razer Seirēn X mikrofon

USB til mikro USB kabel

Fod til mikrofon

Brugervejledning

Specifikationer:

Sample rate: min 44,1 kHz / max 48 kHz

Bit rate: 16 bit

Størrelse: Ø = 25 mm condenser capsules

Polar patterns: Super-Cardioid

Frekvensgang: 20 Hz – 20 kHz

Sensitivitet: 17,8mV/Pa (ved 1 kHz)

Max SPL: 110 dB (THD < 1% ved 1 kHz)

Vægt: 0,7 kg

Impedans: ≥ 16Ω

Power output (RMS): 125 mW (ved 32Ω)

THD: < 0.5% (ved 1kHz)

Frekvensgang: 20 Hz – 20 kHz

Signal-to-noise ratio: ≥ 85dB

System requirements: Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.8 onwards

Kompatibel med: Open Broadcaster Software og Xsplit

Design og test:

Razer Seirēn X er en helt klassisk bordmikrofon, som vi blandt andet kender dem fra Blue Microphones. Det er en kondensatormikrofon, eller på gammeldags dansk, den type af mikrofoner man typisk finder i et lydstudio. En kondensatormikrofon er kendetegnet ved den meget høje kvalitet som den optager i, og dagens test er ingen undtagelse.

Razers Seirēn X mikrofon kommer i kulsort, og den er en videreudvikling af deres tidligere Seirēn mikrofon. Seirēn X er cirka 50% mindre end den tidligere model. Med spæde dimensioner, minder den størrelsesmæssigt meget om Blue Microphones Raspberry mikrofon, som vi har testet for nylig.

På bagsiden finder vi et simpelt Razer logo under mikrofongrillen, og på fronten den ene knap som den er udstyret med, mute/un-mute knap, samt et drejehjul til at styre volumen på mikrofonen. Under bunden af mikrofonen finder vi hovedtelefonindgangen der kan bruges til live playback af den optagede lyd, samt mikroUSB indgangen der forbindes til computeren.

Lige så simpel som den er designet, lige så simpel er den i brug. Med kun to knapper at betjene, til at mute eller un-mute lyden, og et drejehjul til at styre volumen, er der ikke meget man skal mestre, for at kunne bruge mikrofonen på et semi-professionelt plan.

Razer har designet Seirēn X med et indbygget shock mount, som minimerer vibrationer. Den vejer lige omkring 700 gram, og er derfor let at have med i rygsækken, hvis man er på vej til LAN, eller på farten og skal lave optagelser til for eksempel YouTube.

Power og hovedtelefonstikket er placeret under bunden på mikrofonen, hvilket jeg personligt mener er et dårligt valg, da mikrofonens størrelse gør det svært at forbinde hovedtelefonerne uden at vende den på hovedet først, når man sidder ved computeren. Afstanden mellem skrivebord og mikrofonens bund gør det lidt besværligt at tilslutte hovedtelefonerne. Dog skal det siges, at man kan skrue Seirēn X fast i en mikrofonarm hvis man har sådan en, og så er problemet med kablerne elimineret.

Seirēn X pick-up pattern kalder Razer selv for Super Cardoid, og det er designet således at det opsamler lyden fra ens stemme, og bortfiltrerer uønsket støj. Et Super Cardoid pick-up mønster er en lille smule mere fokuseret end en omnidirektionel mikrofon, hvorfor Seirēn X gør det rigtigt godt i mange forskellige situationer, lige fra live streaming til dedikerede optagelser i et lydstudio. I en direkte sammenligning med de to nyeste mikrofoner fra Blue Microphones som vi har testet, kommer Seirēn X dog også kun ind på tredjepladsen, men den koster til gengæld også kun omkring halvdelen af de andre testede mikrofoner, og ser vi på ren bang-for-the-buck, er Seirēn X på en førsteplads.

I brug kommer der lidt baggrundsstøj med hos Seirēn X, hvis du ikke har aktiveret push-to-talk, men sidder du alene i et lokale og streamer eller spiller, er det ikke et problem, og den eneste lyd der bliver samlet op er slag på tastaturet. Skal du derimod have mikrofonen med til et LAN, vil det være noget sværere at bruge den, uden at der kommer en del uønsket støj med, hvis der ikke er slået push-to-talk til. I brug opfanger den stemmen uden problemer, og gengiver den til dine medspillere med en lækker klarhed. Det jeg savner mest på mikrofonen, er helt klart en gain knap, som kan styre hvor meget støj der samles op. Ser man bort fra dette, så er Seirēn X en kvalitetsmikrofon som leverer meget kvalitet for pengene.

Pris:

Den dagsaktuelle pris på Razer Seirēn X løber op i 849,00.- DKK inklusiv levering. Klik på Razer banneret herunder for at blive ledt videre til Razers hjemmeside, hvor du kan læse mere om Seirēn X eller andre af Razers produkter.



Konklusion:

God lyd, god pris, god størrelse. Så kort kan vi skrive konklusionen i dag, og dog uddyber vi den lidt mere, for at sætte fingeren på hvad der gør sig gældende for dagens test.

Razer Seirēn X er en rigtig god mikrofon, specielt med øjne på prisen. Man får en mikrofon designet til streaming, som gør præcis det den skal, på en overbevisende måde. Specielt størrelsen er noget man skal lægge mærke til, og Seirēn X vil passe ind i ethvert setup, og gøre det med maner, da den bare ser rigtig godt ud. Ud over at se godt ud og levere god lyd, så har den også en super lækker feature i dens mikrofon overvågning, så man kan høre hvad mikrofonen lytter til i real time.

Seirēn X er let at betjene og mestre, og kræver ikke en masse extra setup for at få i gang. Den virker out of the box, og er derfor svær ikke at anbefale til den begyndende streamer som leder efter noget der bare virker, til en meget overkommelig pris.

Prisen er også en af de ting der taler for Seirēn X for førstegangskøberen eller streameren, da den bare er svær at slå, sammenlignet med andre kondensatormikrofoner på markedet. Ser vi på samtalekvaliteten, så er den et headset klart overlegen, men vi savner en gain-knap til at styre hvor meget baggrundsstøj mikrofonen opfanger.

Alt i alt, så har Razer med Seirēn X begået en god mikrofon til en god pris, som vil gøre sig godt på ethvert skrivebord, med dets meget voksne design og udtryk. Vi runder dagens test af med en karakter på 9 og en Safe Buy award.

Pros:

Pris

Design

God lyd til prisen

Cons:

Ingen gain-knap til at justere mængden af baggrundsstøj der opfanges