AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-12 13:04:00

Russer dræber kammerat, fordi han hævdede AMD grafikkort er bedre end NVIDIAS

Valget mellem NVIDIA og AMD, og hvilken producent der løber med sejren, kan ofte få diskutionerne til stikke af, og det er ikke første gang vi ser historier, hvor det har haft uheldige udgange.

Når jeg falder over en nyhedsartikel som denne, går jeg i stå... For hvordan griber man dette an og hvor skal man starte?



Omtalte episode nærmer sig næsten det tragikomiske, og holder kilden stik, har en diskussion om, hvorvidt AMD er bedre end NVIDIA kostet liv.



Historien omhandler Evgeny Lylin og Aleksander Trofimov, hvor sidstnævnte mistede livet grundet slag til hovedet og efterfølgende en omgang med kniv. Det stoppede midlertidig ikke den ophidsede russer, og sparkede Trofimov ydermere til kadaveret 11 gange.



Læs resten af den vanvittige historie HER



Er du enig med Trofimov?