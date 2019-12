AUTHOR :

Så højteknologisk bliver VM i fodbold

VM i fodbold nærmer sig efterhånden med hastige skridt. Det er suverænt verdens største sportsbegivenhed, og der er lagt op til en yderst interessant turnering. Som altid vil størstedelen af opmærksomheden være rettet imod spillet på banen, men også udenfor banen foregår der interessante ting.

VM i Rusland bliver nemlig den mest højteknologiske slutrunde i sportens historie. Mere og mere teknologi bliver implementeret i det smukke spil i disse år, og i Rusland skal det stå sin prøve.

Den mest banebrydende introduktion er naturligvis det såkaldte Video Assistant Referee-system bedre kendt som VAR. Som navnet afslører, er VAR et system, der skal hjælpe dommerne med at træffe de rigtige beslutninger i kampens hede. Her udnytter man de mange kameraer, der er på moderne fodboldstadions til at se nærmere på de vigtigste episoder under en fodboldkamp.

Udover dommerne på banen kommer der nu hele fire ekstra dommere, hvis job er at følge spillet på banen gennem disse kameraer og se nærmere på alle de afgørende episoder som straffespark, mål og lignende. Disse dommere har altså et overblik, som manden i sort på banen kun kan drømme om.



Dermed kan fans, uanset om de ser kampen på stadion, i fjernsynet eller følger VM i fodbold på Livescore.dk, se frem til færre frustrerende fejlkendelser i løbet af kampene.



Ved VM vil VAR-holdet have hele 33 kameraer til rådighed per kamp, hvoraf de otte er super slow-motion og seks er ultra slow-motion. Derudover vil der være to offside-kameraer, der konstant er på linje med de bagerste forsvarsspillere.



Ligesom ved det sidste VM vil man i Rusland også benytte sig af goal-line technology, også kendt som GLT. Her har man installeret en række kameraer i målet, der holder øje med, hvorvidt en bold er inde over målstregen eller ej. Systemet fik sin VM-debut i 2014, hvor det var en stor succes. I alt vil der være syv kameraer i hvert mål, så intet undgår deres årvågne blik.



Ligeså snart en bold er over stregen, vil kampens dommer få en notifikation på sit smartwatch. Ved VM i Rusland bliver dette produceret af Hublot, der er kendt for at udvikle ure af høj kvalitet. Uret har fået det lidet mundrette navn Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia.



Selv bolden ved årets VM-slutrunde er højteknologisk. I Telstar18 har Adidas produceret en fodbold, der virkelig bringer sporten ind i det 21. århundrede. Indeni bolden er en NFC-chip, der tillader seerne at interagere med bolden via smartphones og tablets. Dette vil låse for eksklusivt indhold og information samt et væld af konkurrencer under slutrunden.



- Inklusionen af en NFC-chip har taget fodboldinnovation og design til et nyt niveau og tilbyder både forbrugere og spillere en helt ny oplevelse, fortalte Roland Rommler, category director of football hardware hos Adidas, da bolden blev præsenteret.



I løbet af udviklingen testede Adidas bolden hos det argentinske, mexicanske og colombianske landshold, imens spillere fra Real Madrid, Juventus, Ajax og Manchester United også var involverede.



Alt i alt kan man altså roligt sige, at der er lagt op til en højteknologisk slutrunde, hvor fokus i højere grad end nogensinde før kommer til at være på teknikken.