AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-12-05 11:16:00

SteelSeries Qck+ Limited

Hvad end du er til stof eller plastik, kommer du ikke uden om at skulle bruge en musemåtte til din computer. I denne test skal vi se nærmere på en stof måtte fra danske SteelSeries, som har sendt os deres Qck+ Limited musemåtte, som er en ordenlig krabat med et ret spændende design. Klik ind på testen for at finde alle de sprøde detaljer!

**Sponsoreret indhold.

Selvom RGB lyset efterhånden har fundet vej ind i alle gamer produkter, er det endnu ikke lykkedes at implementere det ind i stof musemåtter – det er vel et spørgsmål om tid. I denne test skal vi se nærmere på en stof musemåtte fra danske SteelSeries, i form af deres Qck+ Limited måtte. Der er tale om en stor musemåtte der måler hele 450 x 400 mm, hvilket gør den perfekt til gamere med lav sensitivitet på musen. Hvordan den ser ud, og ikke mindst er at arbejde med vil vi se nærmere på nedenfor. Velkommen til vores test af Qck+ Limited musemåtten fra SteelSeries.

Specifikationer og features

På trods af at det er ret begrænset hvad der er af specifikationer på en musemåtte, har jeg alligevel været en tur forbi SteelSeries hjemmeside og fundet lidt til jer i form af tekst og beskrivende billeder:

Dimensioner: 450 x 400 x 3 mm (BxHxD)

Materiale: Micro-vævet stof

Detaljer: Syede kanter, Ja

SteelSeries Qck+ Limited musemåtten

Lad os først tage et hurtigt kig på kassen musemåtten kommer i. Det er en aflang en af slagsen, hvor vi finder de klassiske orange og sorte farver fra SteelSeries. På fronten er der model navn, samt et hul hvor man kan føle på selve musemåtten.

Qck+ Limited musemåtten er naturligvis rullet sammen inde i kassen, og er det eneste vi finder inkluderet i kassen. Det første jeg bemærkede da jeg pakkede måtten ud af kassen, var den ret klamme lugt fra gummi belægningen på undersiden – føj. Der næst er der naturligvis det fede mønster på oversiden af måtten, som giver den et unikt udseende.

Nede i det venstre hjørne finder vi et SteelSeries logo placeret. Dette er integreret nede i selve måtten, og er ikke et tryk ovenpå, hvilket er et stort plus. Et close-up billede af mønsteret på måtten. Det minder ret meget om det vi så på kasserne til SteelSeries nye Arctis headsets som vi også har kigget på. Find for eksempel testen af Arctis 5 headsettet ved at klikke HER.

Det er dejligt at se at SteelSeries har valgt at sy kanten rundt om musemåtten, for at sikre at kanterne ikke trævler op når måtten bruges. Dette er noget alle producenter burde gøre ved deres stof musemåtter.

Inden vi går videre til test delen, tager vi lige et hurtigt kig på undersiden af Qck+ Limited musemåtten. Denne er fremstillet i gummi som jeg nævnte før, og det lugter altså ikke særlig godt når man får den pakket ud af kassen. Lugten forsvinder heldigvis ret hurtigt når måtten har lagt på bordet i et stykke tid. I stedet for bare at være en rug gummi overflade, har SteelSeries valgt at smide en masse af deres logoer på, hvilket faktisk ser ret cool ud – en skam at du aldrig rigtig kommer til at se denne side når måtten bruges.

Testen – Performance og Komfort

Det er nu blevet tid til at sidde nogle ord på hvordan musemåtten er at bruge, både når det kommer til performance, men også komforten. Til testen brugte jeg min Logitech MX Master mus, som er min daglige følgesvend på skrivebordet. Normalt bruger jeg også en Corsair MM300 stof musemåtte, så at gå over til at bruge Qck+ Limited måtten, viste sig at være en leg.

Hvis du er vandt til at bruge en stof musemåtte, vil du uden problemer og tilvænning kunne gå i gang med at bruge Qck+ Limited. Har man en gang prøvet en stof musemåtte, er der ikke så meget der kan gå galt – de minder alle sammen mere eller mindre om hinanden. En god portion kontrol og præcision er hvad Qck+ Limited måtten tilbyder. Med de store dimensioner på 450 x 400 mm, er den ideal til FPS spillere med lav sensitivitet på musen. Personligt plejer jeg at spille med mellem 1000 og 1200 DPI, og jeg oplevede på intet tidspunkt at jeg løb tør for musemåtte i spil som DOOM og Call of Duty.

Komforten på Qck+ Limited er også eminent som på enhver anden stof musemåtte. Den bløde overflade kombineret med bunden af gummi, gør at håndleddet og hvad der ellers rører ved måtten, har et godt sted at hvile. Kanterne som SteelSeries har valgt at sy, er også godkendt og sikrer at musemåtten kan bruges i mange år frem uden at trævle op – hvis blot du ikke vælter din Mountain Dew eller anden drikkevare ud over den. Lad os konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 05/12 2017 kan Qck+ Limited musemåtten findes på PriceRunner.dk til 230,- DKK inklusiv fragt. Dette er hvad man kan forvente at betale for en musemåtte i denne størrelse og kaliber, så jeg mener at prisen er fair. Man får trodsalt en temmelig stor måtte for pengene, som er i lækker kvalitet.

Ønsker du alle oplysninger på Qck+ Limited musemåtten fra SteelSeries selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret nedenfor.

Konklusion

Vi er nået til enden i vores hurtige test af Qck+ Limited musemåtten fra SteelSeries. Som jeg nævnte flere gange, er langt de fleste stof musemåtter identiske at arbejde med, og Qck+ måtten her er ingen undtagelse. Den bløde overflade gør den meget behagelig for håndled og underarm som kan hvile uden at føle ubehag. Den store størrelse gør den perfekt til FPS spillere med lav sensitivitet, som ikke vil løbe tør for musemåtte på noget tidspunkt. Lige ledes sikre stof overfladen høj præcision og kontrol til alle opgaver.

Designet er cool uden at være for meget og tage alt opmærksomheden på skrivebordet – i hvert fald i mine øjne. Skulle Qck+ udgaven være for stor til dit behov, findes der også en udgave uden ”+”, som er betydeligt mindre både i størrelse og pris. Med prisskiltet på lige under 250,- DKK i skrivende stund, er Qck+ Limited også placeret godt hvad angår prisen. Alle plusserne ender ud i en score på 9/10 samt vores Great Product award. SteelSeries har skabt en lækker musemåtte med Qck+ Limited, som er perfekt til gamerne der ude!

Godt

Ideel til FPS spil med lav sensitivitet

Rigtig god kontrol

Skridsikker underside

Fedt design (for nogen)

To størrelser tilgængelig

Prisen er fair

Knap så godt

Fedt design (for nogen)

Conclusion

We have reached the end of our quick review of the Qck + Limited mouse mat from SteelSeries. As I mentioned several times, the vast majority of fabric mousepads are identical to work with, and the Qck + is no exception. The soft surface makes it very comfortable for the wrist and forearm that can rest without feeling discomfort. The big size makes it perfect for FPS players with low sensitivity, which will not run out of mouse mat at any time. Equally, the fabric surface gives high precision and control in all tasks.

The design is cool, without being too much and taking all the attention on the desk - at least in my opinion. Should the Qck+ be too big for your needs, there is also a version without the "+" which is significantly smaller in size and price. With the price tag of just under 250, - DKK at the time of writing, Qck+ Limited is also well priced. All this results in a score of 9/10 as well as our Great Product award. SteelSeries has created a nice mouse pad with the Qck + Limited, which is perfect for the gamers out there!

Pros

Ideal for FPS gaming with low sensitivity

Very good control

Anti-slip base

The design (for some)

Two sizes available

The price is fair

Cons

The design (for some)

Score: 9 + Great Product