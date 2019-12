AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-05-02 19:23:22

WOD – træning uden udstyr

Træningsbølgen har rullet over Danmark i noget tid nu, og alle smider penge efter at gå i træningscenter for at blive fit og klar til sommeren. Måske er du lige som mig, ikke helt nået til det punkt hvor du mener at pengene skal bruges på et fitnesscenter, eller du vil måske gerne bare spare de 150 om måneden? Så er WOD svaret på alle dine bønner.

WOD ligger deres fokus på at have intensive korte øvelser der kun kræver din egen kropsvægt at træne med. Således at hvis du er ude og rejse, eller ikke lige har tid til at træne i flere timer så kan du tage et par korte øvelser igennem WOD og stadig holde formen, eller måske endda smide et par kilo?

Credit: WOD