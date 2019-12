AUTHOR : Michael Hermansen

noblechairs HERO Gaming Chair

noblechairs er ikke nogen ny samarbejdspartner her på redaktionen, men så meget har vi heller ikke set til dem. Men nu er de altså tilbage med deres noblechairs HERO stol, som vi har kastet blikket på i dagens anmeldelse.

Vi kaster endnu engang blikket imod noblechairs, der har sendt os deres HERO gaming stol. De kalder selv stolen for deres største og mest luksuriøse gaming stol. Størrelsen kan vi hurtigt blive enige om, men om stolen lever op til den hype, som noblechairs har bygget op, vil tiden vise.

Det er svært at finde nogle reelle specifikationer på en gaming stol, og derfor vælger jeg blot at nævne nogle highlights omkring HERO stolen.

Fås enten med falsk PU læder eller ægte læder

135 graders justerbart ryglæn

Kan justeres i lænden

Armlæn kan justeres i alle retninger

Designet

Her på Tweak.dk redaktionen har vi modtaget HERO modellen i falsk PU læder. Syningerne i siderne er dejligt stærke at se og føle på.

Direkte ud af kassen er noblechairs HERO stolen delvist samlet i den forstand, at det ene armlæn er monteret på stolen fra fabrikken. Men derudover er stolen et stort samlesæt. Derudover medfølger der en nakke- og lændepude.

På nakkestøtten har vi et cut out i PU læderet med noblechairs logo. Til trods for at der er tale om falsk læder, så er kvalitetsfølelsen virkelig høj. Længere nede på ryglænet finder vi et noble logo i tekstform.

Nakkestøtten er fyldt op med memoryskum, der tilpasser sig brugerens hoved og derved et en rum tids brug passer perfekt til en, når man sætter sig tilbage for at give den gas på slagmarken i Battlefield, eller hvad der nu er ens kop the, når der skal games.

Sædet er lavet i et ventileret stof med det formål, at en vis legemsdel ikke skal komme til at svede, når man sidder og spiller mange timer i træk. noblechairs understreger selv deres syninger i stolen, der er rudeformet. Hvilket vil sige, at syningerne er kørt på kryds af hinanden i rudeform, som vi kan se det på billedet herover. Rudeformen gør, at syningerne bliver meget stærkere, og derved bør stolen kunne holde længere tid.

Samleprocessen

I tilbehørspakken finder vi en kasse med fem store skruer med fjederskive og almindelig spændeskive samt skruer til at montere plastikbeslag på stolen. Udover det er de resterende skruer forudmonteret i stolens dele, så man kan pille dem ud under samlingen af stolen.

Vi starter med at afmontere skruerne til det andet armlæn, så vi kan få det skruet fast på stolen. Der medfølger et stykke værktøj, som både kan agere skruetrækker og umbraconøgle. Også her monteres skruerne med fjederskive og spændeskive.

Her er armlænet så blevet monteret som omtalt ovenfor.

Efter monteringen af armlænet er tiden kommet til, at vi skal have skruet bundstykket fast til stolen. Det gøres ved at line det op med skruehullerne og montere de store bolte fra tilbehørspakken.

Hjulene til noblechairs HERO stolen er med dobbelte kuglelejer og lavet i plast. Omkring plastikken er der monteret gummihjul, som stolen kører på. Hjulene monteres på stolens fod ved at trykke dem ned i hullerne i foden. Her låses hjulene fast med hjælp fra en låsering, der er formonteret på hjulene.

Selvom hjulene måske ikke ser ud af så meget, så er de virkelig gode at køre på. De ruller helt uden besvær og støj. Tidligere har jeg været ivrig bruger af Arozzi stole, og hjulene her overgår dem med flere længder i forhold til støj og modstand, når man ruller henover gulvet.

Efter monteringen af hjulene skal bundstykket vendes om, så vi kan få presset gaspatronen ned i. Derefter skal coveret til gaspatronen trækkes ned over, så vi er klar til at få samlet de to dele.

De to dele samles ved at sætte stolen nedover foden, så bundstykket glider på plads over gaspatronen. Dernæst skal man sætte sig ovenpå sædet, så man er sikker på, at sædet er låst ordentligt på plads.

Armlænet kan justeres på alle tænkelige måde. Det kan hæves op og ned, fra side til side og så kan det også vinkles i 45 grader til både højre og venstre, så man kan få sine armlæn præcis, som man gerne vil have dem. De såkaldte 4D armlæn, som man meget nemt kan vænne sig til. En superlækker feature.

På billede to kan I se et hjul til at rulle på siden af ryglænet. Det kan bruges til at skubbe lændestykket frem eller tilbage, så man kan få den bedste ergonomiske stilling til ens egen kropsholdning.

Her ser vi noblechairs HERO stolen med nakkepuden monteret.

Nakkepuden på noblechairs HERO stolen trækkes ned over nakkestøtten og bliver holdt fast med en elastik. Lændepuden lægges derimod blot på sædet, og i modsætning til mange andre stole bliver den ikke holdt fast af store elastikker.

Pris

I skrivende stund, den 2. oktober 2018, er noblechairs HERO Gaming Chair set med et prisskilt pålydende 3.190,00 kroner og opefter.

Konklusion

Nu er stolen jo så samlet, og derfor har jeg haft tid til at nyde den foran min computer gennem et par uger, så jeg kunne samle tankerne. Først og fremmest var jeg rigtig glad for, at processen med at samle stolen gik så overraskende nemt. Jeg havde personligt kun Arozzi stolen at sammenligne med, og i forhold til den, så var det en drøm at samle noblechairs HERO stolen. Hele processen med at samle stolen blev klaret på under en halv time, og derefter var jeg i gang med at spille.

Komforten i noblechairs HERO stolen er uden sammenligning den bedste, jeg nogensinde har oplevet i en gaming stol. Man sidder virkelig godt, og med memoryskum i nakkestøtten tilpasser stolen sig præcis til en. Derudover kan man jo så indstille armlæn og lændestøtte, så stolen tilpasser sig ens naturlige svaj i ryg og nakke, så man får maksimal støtte, mens man spiller.



noblechairs HERO stolens gaspatron kan bære op til 150 kilo, og derfor kan den også ret store HERO stol bruges af folk i rigtig mange vægtklasser. Dog skal man lige være obs på størrelsen, da stolen generelt fylder meget i en stue. I min optik har noblechairs generelt udført intet mindre end et mesterværk med HERO LP stolen, som vi har haft gennem testmaskineriet i dag, og der er heller ingen tvivl om, at det er blevet undertegnedes foretrukne gaming stol.

Det eneste reelle minus, som jeg kan komme i tanke om, når vi snakker om noblechairs HERO stolen er, at den kommer med et voldsomt prisskilt. Endnu værre er det, hvis stolen er lavet i ægte læder. Så runder prisskiltet 5.000,00 kroner, hvilket er helt vildt for en stol i min verden. Men når vi ser på den samlede konklusion og det faktum, at det eneste minus netop er prisen, så smider jeg noblechairs ud af døren med en score på 9,5 efterfulgt af en Editors Choice Award. Awarden har jeg givet, fordi noblechairs HERO stolen netop er blevet min foretrukne gaming stol.

Godt:

Nem at samle

Gode materialer

Hjulene kører rigtig godt

Armlænene kan justeres i alle retninger

Meget kraftige syninger, der forhåbentlig giver mig mange år sammen med HERO stolen

Knapt så godt:

noblechairs HERO er meget dyr

Score: 9.5 + Editors Choice Award