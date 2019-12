AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-23 08:17:44

[Video] Se hvordan ZOTAC grafikkort fremstilles

De fleste forbrugere er uvidende om processen bag hardwareproduktionen. Robotter og mennesker samarbejder efter et højeffektivt scenarie for at kunne følge med efterspørgelsen fra kunderne, og stadig have fokus på at minimere fejl.

Hvis du aldrig har set en produktionslinje i aktion, er det ret fascinerende proces. Som brugere, om du er hardcore hardware nørd eller en almindelig hr og fru Danmark forbruger af elektronik, så bruger man nok ikke meget energi på at tænke på R&D og fremstillingsprocessen før det når ud på butikshylderne.



Hardwareproducenternes produktionsfaciliteter er forbudt område for alle uvedkommende, og producenterne har strenge krav for at åbne op for mediernes nysgerrige blikke. Redaktionen hos Impress Watch og PCGamesN har været en tur inde bag gardinet hos PC Partners fabrik i Kina.



PC Partner producerer hardware for firmaer som Dell, AMD, Samsung, Acer, Sapphire, LG, Inno3D og Zotac.



Impress Watch og PCGamesN fik en rundvisning, hvor de blev fremvist produktionen af ZOTAC grafikkort, hvor samarbejde mellem mennesker og robotter bygger grafik acceleratorer.



Hvor PCGamesN har lavet en dybdegående artikel med spændende billeder, har Impress Watch oploaded en video med japanske undertekster, som dog stadig gøres forståelig gennem det visuelle.

Det er imponerende, at PC Partner's produktion så strømlinede, at de kan skifte produktion fra et kort til et andet på mellem 5-15 minutter.



I fremstillingen, hvor tiden er penge, tæller hvert sekund.

Billeder & Kilde:

Images courtesy PCGamesN, Impress Watch