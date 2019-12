AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-01 10:03:07

AMD RX Vega 56 kan flashes med en Vega 64 BIOS

Der er dukket informationer op som viser AMD RX Vega 56 kan flashes med en Vega 64 BIOS, og dermed åbne op for forbedret performance

Med det nye RX Vega 56 i handlen, var det kun et spørgsmål om tid før et forsøg på at flashe det med en Radeon RX Vega 64 BIOS kom på nettet. Selvom en alternativ BIOS ikke givet låser de deaktiveret stream processorer op på RX 56 som RX 64 byder på, så tyder alt på et markant performanceboost til gengæld modtages.



En ny post i forummet på Chiphell løfter sløret for man netop ikke kan slippe de fulde 4096 stream processorer fri på RX Vega 56 via en RX Vega 64 BIOS, men i stedet får man et markant boost på GPU, RAM frekvens og generel performance.



Radeon RX Vega 56 er bygget med 3584 stream processors, altså et neddroslet grafikkort i forhold til Radeon RX Vega 64, og det samme gælder, hvis vi kaster et blik på GPU og RAM frekvenserne.

Hvor Radeon RX Vega 64 kan prale af føromtalte 4096 SP, har Radeon RX Vega 56 altså ”kun” 3584, og hvor Vega 64 har 1545MHz GPU Boost og HBM2 frekvens på 945MHz, må Vege 56 nøjes med 1471MHz på GPU Boost og 800MHz på HBM2.



Men det tyder på det er muligt at hente ret meget performance med en alternative BIOS fra Vega 64, og så betyder manglen på stream processorer måske ikke alt.



Ved en stigning i frekvensen med 75 MHz, er det lykkedes overclockeren at få et resultat, som kun er 2 % langsommere end referencen af RX Vega 64.



Et overclocket/modded RX Vega 56 på 1650 MHz (core) og 2200 MHz (hukommelse), kravler Vega 56 forbi Vega 64 med dets default frekvenser vel og mærke.

Grafikkort:

RX Vega 56 (default BIOS)





3DMark Fire Strike Extreme GPU Score

9428



RX Vega 56 (RX Vega 64 BIOS)

3DMark Fire Strike Extreme GPU Score

10340



RX Vega 64 (default BIOS)

3DMark Fire Strike Extreme GPU Score

10479



RX Vega 56 (RX Vega 64 BIOS OC)

3DMark Fire Strike Extreme GPU Score

11322



Viser det sig at tallene holder stik, så kan RX Vega 56 meget vel end med at blive det foretrukne grafikkort fremfor RX Vega 64. Du skal så lige have i tankerne, at en alternativ BIOS på dit nyindkøbte RX Vega 56 fjerner garantien, hvis noget går galt i processen. RX Vega series fra AMD er dog udstyret med dual BIOS, så det burde være idiot-sikret.



Besøg vores partner MSI via banneret.