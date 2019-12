AUTHOR : Lars

AMD RX Vega viser muskler under et show i Budapest

AMD RX Vega viste muskler under et event i Budapest, og uden brugerne rent faktisk viste det de gamede på et system bydende på RX Vega

AMD RX Vega bliver på dets Road Tour med AMD, sat stævne for at vise muskler mod blandt andet GTX 1080, og alt tyder på vi har noget at glæde os til.



Eventet, hvor hele episode fandt sted, var hos Akvárium Klub i Budapest, hvor omtalte AMD RX Vega grafikkort, stod på mål imod et system bygget med Geforce GTX 1080.



Der er ikke mange frigivne informationer, der er værd at skrive hjem om af officiel vej, men en Reddit bruger, har løftet lidt af sløret for hvad det rent faktisk skete.



Med til AMD Akvárium Klub i Budapest, medbragte AMD to systemer. Et system baseret på kommende Radeon RX Vega, og et system baseret på et Nvidia GTX 1080 grafikkort.



Begge setups blev præsenteret for Battlefield 1 og Sniper Elite 4, og her fik deltagerne til eventet s¨lov til at teste gameplay og performance af – vel og mærke uden de var informeret om Radeon RX Vega var monteret i en af systemerne.



Ifølge selvsamme Reddit profil, så var eneste oplysning, at det ene setup, var 300 USD billigere end det andet, hvilket passer som fod i hose omkring AMD vil tilbyde så meget performance per. buck det er muligt.

Der meldes så intet om, hvilket system brugerne fandt mest ydende, men det tyder bestemt på Vega er på trapperne, og derfor testet af så vidt det er muligt hos brugerne.



AMD har allerede delt mange billeder fra omtalte event hos Akvárium Klub i Budapest i Ungarn via deres Radeon RX Twitter account og Radeon on the Road tour, og næste stop på vejen skulle være PDXLAN event i Portland, USA, fra 21-23 juli, og slut destinationen hedder Siggraph 2017 30 juli, hvor det officielle release forventes at løbe af staben.