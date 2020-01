AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-09 21:28:40

AMD Radeon RX 5700 XT 7nm Navi2 specifikationer lækket

Endnu en gang kommer et leak fra Videocardz, som denne gang omhandler de endelige specifikationer på AMD Radeon RX 5700 XT grafikkortet med 7nm Navi GPU arkitektur.

Endnu en gang kommer et leak fra Videocardz, som denne gang omhandler de endelige specifikationer på AMD Radeon RX 5700 XT grafikkortet med 7nm Navi GPU arkitektur.

Specifikationerne bekræfter et af de to Radeon RX 5700 grafikkort, der ankommer i det mainstream segment i juli 2019.



AMD Radeon RX 5700 XT: 2560 Cores, 8 GB GDDR6 VRAM, 9,75 TFLOP’s Compute power

AMD Radeon RX 5700 XT er baseret på 7nm Navi GPU, som gør brug af den nyeste RDNA kernearkitektur. Ifølge AMD selv bringer RDNA arkitekturen en fornyet og optimeret CU- eller Compute Unit design med sig, som skal levere langt bedre spilydelse end den eksisterende serie af GCN baserede grafikkort.



Nogle af de vigtigste opgraderinger på Navi GPU'er vil omfatte:



- New Compute Unit Design

- Multi-Level Cache Hierarchy

- Streamlined Graphics Pipeline



Med hensyn til specifikationer leveres Radeon RX 5700 XT med i alt 40 beregningsenheder (Compute Unite), og da AMD allerede har bekræftet, at computerdesignet stadig indeholder 64 stream processorer, vil vi i alt få 2560 stream processorer stillet til rådighed.

Chippen selv er clocket ved 1605 MHz base, men indeholder to yderligere clock frekvenser: en boost clock og et game clock. Boost clocken er rated til 1905 MHz, mens game clocken er rated til 1755 MHz. Indtil de faktuelle informationer er sluppet fri fra AMD, vil vores gæt være, at boostet clock er den maksimale hastighed, som referencekortet ville kunne ramme, men den gennemsnitlige clock hastighed under spil, ”game clockfrekvensen”.



Med den nævnte boost clock forventer AMD maksimalt 9,75 TFLOP'er af single-precision computeberegning fra Radeon RX 5700 XT. Kortet bekræftes også til at have 8 GB GDDR6 hukommelse, der skal køre over en 256 bits hukommelsesinterface. Det vil være interessant at se, om AMD vælger samme 14 Gbps GDDR6 die, som NVIDIA, eller vælgeer mere billigere alternativer, der opererer ved 10-12 Gbps.

Derudover skal det understreges, at da der er en XT variant, skal der nok komme en neddroslet Pro variant, som altid har været tilfældet med AMD grafikkort. Så det vil ikke være en overraskelse, hvis AMD også har en Radeon RX 5700 Pro klar til annoncering under deres E3 'Next Horizon' event.



Vi følger op så snart nyt forelægger.



Hvilket AMD Radeon Navi grafikkort vil du smide penge efter?



Kilde & Billeder

Videocardz