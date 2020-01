AUTHOR :

AMD Radeon RX 640 og Radeon 630 spottet nye drivers

Nye spørgsmål presser på med seneste leak. Navngives kommende serie med RX 3000, eller holder AMD fast i RX 600 som arvtager til RX 500?

Informationen kommer fra “Just Some Noise” via TPU forummet, og her konkluderes mere eller mindre på, at RX 600 kun vil bruges til rebranded dele, og derfor må vi kunne udelukke der er tale om produkter i deres kommende NAVI serie og i stedet føromtalte Polaris GPU arkitektur. En af argumenterne for de skulle være bygget på Polaris GPU arkitekturen, er at de står anført med samme enheds-ID i Adrenaline 19.4.3 driveren som Radeon RX 500 serien kom med.

AMD Radeon RX 640 har samme enhed id som Radeon RX 550X, som er baseret på Polaris 23 XT GPU arkitekturen, som var en revideret version af en Polaris 21 GPU, der selv var baseret på et Polaris 11 design. Radeon RX 630 derimod, er erstatning for Radeon 540X med underliggende GPU som Polaris 23 MXL.



Holder alle leaks stik, hvilket sjældent er tilfældet, er det første gang, hvor AMD Radeon 600 serien er blevet omtalt. Ender produkterne på markedet, er det fjerde Polaris rebrands vi præsenteres for, og lige nu ser det ud som om Radeon 600 serien skal rettes mod OEM'er.



Vi mangler også officielle udmeldinger på, om AMD planlægger Radeon 600 serie SKU'er, som bygges med nyeste NAVI arkitektur. Det vil dog være sandsynligt, at disse i første omgang releases til mid-level og high-end produkterne, mens den entry-level klasse stadig vil omfatte Polaris baserede GPU'er.

Den anden mulighed er, at AMD måske benytter sig af en helt anden navngivning for Navi baserede grafikkort, og tidligere blev en Radeon 3000 serie nævnt, som ville passer fint i overensstemmelse med AMD Ryzen 3000 seriens processorer, som begge benytter 7nm procesteknologien.

Vi har allerede set lækkede PCB billeder af et formodet Navi baseret grafikkort, og de resterende informationer kunne meget vel ende i fuld flot under Computex 2019.

