AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-30 10:28:00

AMD Radeon VII benchmarks lækket forud for lancering

Redaktionen hos Komachi, har forud for officiel release, fremvist hvad meget vel kunne være de første realtime benchmarks på AMD Radeon VII.

Redaktionen hos Komachi, har forud for officiel release, fremvist hvad meget vel kunne være de første realtime benchmarks på AMD Radeon VII.



Forventet lancering af AMD Radeon VII er ikke offentliggjort, men meget peger i retning af 7 februar. De første pressesamples er i omløb, og de er højst sandsynlig baggrunden for lækket af 3rd party resultaterne fra Komachi. Vi har også sample i gang, men vi holder os naturligvis på den rigtige side af NDA.



Starter vi med et kig på 3DMark leaks, så befinder Radeon VII sig som førerhan over NVIDIA GeForce RTX 2080. Et custom fabriksoverclocket RTX 2080 grafikkort scorer 26800 point i Fire Strike Performance preset og 6430 i Ultra preset. VII tyder derfor på at være hurtigere i begge benchmarks – på Graphics Scores vel og mærke.

Kilde: 3DMark #1, #2, #3, #4, #5



AMD Radeon VII Final Fantasy 15 benchmarks



The VII dukkede op på FF15 benchmark. I standard benchmark, kravler Radeon VII forbi RTX 2070, men kommer til kort mod RTX 2080. Værd at nævne er FF15, er udvikler til NVIDIA, som blandt andet inkluderer visse af teknologierne eksklusiv til RTX serien



Højere settings, sender Radeon VII længere ned end GTX 1070 Ti.

Læs resten direkte hos KOMACHI



Billeder & Kilde

KOMACHI