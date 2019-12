AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-11 11:13:38

AMD annoncerer Radeon RX 5700 XT 50 års jubilæum udgave

Under "Next Horizon Gaming" - på E3 2019 introducerede AMD Radeon RX 5700 serien, der indeholder to SKU'er: XT og ikke-XT. Siden navnet på RX 5000 serien kom fra AMD’s 50-års jubilæum, ville virksomheden simpelthen ikke gå glip af muligheden for at lancere en specialudgave til denne lejlighed.

Radeon RX 5700 serien prydes af et sølv og rød design, ligesom RX Vega og Radeon 7, men specialudgave af det Navi-baserede RX 5700 XT vil designes i sort og guld. Dette kort er lidt hurtigere end referencen 5700 XT modellen. Clock hastighed er blevet forøget med ca. 80 MHz på bekostning af 10 W højere TDP (235 W).



Kortet vil også koste 50 USD mere end retail RX 5700 XT - 499 USD.

Got in touch with the #RadeonRX5700XT Anniversary Edition. Feels like every Radeon RX 5700 XT, but costs you an extra 50 bucks. pic.twitter.com/Iz848ItLOI — Andreas Schilling (@aschilling) June 11, 2019

Kilde & Billeder

AMD, Andreas Schilling (HardwareLuxx), Sebastian Peak (PCPerspective)