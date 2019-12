AUTHOR :

AMD annoncerer ny Raise the Game bundle

Tre fede computerspil står og tripper for at blive bundlet med RX Vega, RX 580 eller RX 570 via AMD’s Raise the Game bundle. Her tilbyder AMD kopier af Control Origins, Strange Brigade samt Assassin's Creed Odyssey, hvor du erhverver dig et RX Vega, RX 580 eller RX 570.

Resultatet kommer fra en partnerskab AMD underskrev under E3 2018 i juni som indbefatter Ubisoft, Rebellion og Capcom.



AMD har selv oplyst de samarbejde med Ubisoft om deres kommende Tom Clancy The Divison 2 PC-spillet, så her kunne det meget vel tænkes at finde spillet i en AMD bundle i fremtiden. Tom Clancy The Divison 2 er sat til release i marts 2019.



De valgte spil i AMD’s Raise the Game bundle, har release 20 september, 28 august og 5 oktober hhv.



AMD Raise the Game bundlen blev frigivet 7 august 2018, og vil gælde som tilbud frem til 3 november 2018. Alle spilkoder kan redeemes frem til 31 december 2018.



