PUBLISHED : 2019-05-01 08:14:32

AMD bekræfter Navi GPU lancering i 3. kvartal 2019

AMD har netop officielt bekræftet Navi GPU lanceringen i 3. kvartal 2019 under deres earnings call. Navi GPU’en er efterfølgeren til Vega arkitekturen, og har været i pipelinen længe.

Den mest sandsynlige dato for en Q3 lancering, er under Gamescom 2019, som afholdes fra 21. til 24. august.



AMD meddelte i samme omgang, at de ville lancere 7nm Ryzen processorerne i 3. kvartal, men det er efterhånden old news, og med forventet release under Computex Keynoten.



Navi bliver altså kodenavn for arkitekturen bag AMDs næste generation af GPU'er. Den første Navi GPU, som også bygges på TSMCs 7nm proces, vil altså lande i 3. kvartal i år.



Det skal dog bemærkes, at Navi ikke er en enkelt GPU, men snarere anses værende en familie af GPU'er, og på nuværende tidspunkt, er det stadig uklart, hvilken nøjagtig model der lanceres - hvis det er high-end, mid-range eller entry level.



Under deres earnings call omtalte AMD, at Navi vil blive prissat lavere end Radeon VII. Med en lancering i Q3, er det også 2 år siden AMDs Vega GPU arkitektur blev lanceret, så forventningerne håber vi bliver indfriet under Navi generationen.

