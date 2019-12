AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-26 12:18:08

AMD bekræfter lanceringen af Vega til andet kvartal via Facebook

Der har længe været gættet på andet kvartal 2017, og måske nærmere betegnet Computex, skulle være scenen, hvor AMD officielt lancerer deres Vega arkitektur, og nu bekræfter AMD lanceringen via deres polske Facebook side

Der har længe været gættet på andet kvartal 2017, og måske nærmere betegnet Computex, skulle være scenen, hvor AMD officielt lancerer deres Vega arkitektur. Nu støder der så yderligere informationer til fra uventet side i form af AMD’s polske Facebook side, hvor det fremgår netop Vega lanceres i andet kvartal.



Det undrer os dog meget, at de netop vælger denne utraditionelle annoncering af melde ankomsten via, men logisk tankegang og struktur, er ikke altid den valgte fremgangsmetode hos de store fisk i vandet.



Forud for deres Facebook opslag på den polske Facebookgruppe, så er der også drysset informationer ud omkring kommende Vega GPU i diverse CompuBench benchmarks, og detaljer om nye drivers, som blandt andet indeholder understøttelse af Vega OpenGL til Linux. Her til har flere udmeldelser fra AMD påtalt, at de bruger en stor del af deres virke til at optimere Vega til et snarligt release af deres kommende GPU flagskib.



Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at NVIDIA trænger til et modspil eller to, når man tager deres sidste par grafikkort releases i betragtning.

Credit: AMD - TerchPowerup