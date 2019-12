AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-17 09:15:12

AMD fremviser Radeon Vega Frontier Edition

Gamerfolket får ikke glæde af det nye Radeon Vega Frontier Edition, som AMD fremviste igår. På trods af et grafikkort, som uden tvivl er spækket med performance, så er det nye Radeon Vega Frontier Edition henvendt til en helt andet målgruppe en gamerne.

Et produkt, som vi bestemt ikke har hørt meget om, er AMD’s nye Vega Frontier Edition grafikkortet.

Velkendte AMD aktør, Raja Koduri, Senior Vice President and Chief Architect of RTG, gik ind på scenen med et stort smil på læberne under 2017 Financial Analyst Day, og fremviste deres nye Vega Frontier Edition grafikkort. Dette grafikkort er, som Raja Koduri udtalte, designet til "data scientists, immersion engineers, and product designers"



Det vil med andre ord sige, et grafikkort SPÆKKET med power, uden det er noget gamerfolket for glæde af.



Vega Frontier Edition grafikkortet, er designet med 16GB HBM2 RAM, som skulle være i stand til at sende 13 TFLOPs FP32 compute performance over disken, som er 1.5 gang mere end deres Fury X.

Kigger vi en tur forbi AMD's Radeon Pro side, så har Vega Frontier Edition en pixel fillrate på ca. 90 Gpixels/s og en båndbredde på 480GB/s, altså et seriøst grafikkort klar til at smide vild performance af sig.



Raja Koduri omtalte også Vega Frontier Edition nok kommer i en vandkølet version, og så gennemgik han Vega Frontier Edition krævede 2 8 pins PCIe power connectors, for at kunne tilføre strøm nok til så kraftigt et grafikkort.



Raja Koduri omtalte ligeledes Vega Frontier Edition, som en konkurrent til Nvidia P100, og lød ret sikker i stemmen, da han sagde deres Vega Frontier Edition nemt kunne outperforme P100.



Det nye AMD Vega Frontier Edition grafikkort ventes på markedet midt i næste måned.

Credit: AMD