AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-04 09:17:37

AMD lancerer Radeon Pro Vega II og Pro Vega II Duo 7nm GPU'er

AMD har annonceret deres nye højtydende Radeon Pro Vega II og Radeon Pro Vega II Duo-Workstation grafikkort, der blandt andet vil kunne findes i Apples helt nye Mac Pro.

AMD har annonceret deres nye højtydende Radeon Pro Vega II og Radeon Pro Vega II Duo Workstation grafikkort, der blandt andet vil kunne findes i Apples helt nye Mac Pro.



Den nyeste Radeon Pro Vega II og Radeon Pro Vega II Duo imødekommer behovene hos fagfolk, der konstant interagerer med krævende workloads, såsom rendering, videoredigering i 8K opløsning, avanceret 3D kontent osv. For blot at nævne nogle få.

De nye familiemedlemmer fortsætter med at bruge AMD’s anden generation Vega arkitektur, og anvender en variant af deres 7nm Vega 20 silicon, der først debuterede på Radeon Instinct MI50, Instinct MI60, og senere gjorde sin vej ind på Radeon VII grafikkortet.



Radeon Pro Vega II kommer med 64 Compute Units, hvilket svarer til 4.096 Stream Processors. Grafikkortet har en 1,7 GHz clock, og leverer op til 14,2 TFLOP'er af FP32 performance. AMD har udrustet Radeon Pro Vega II med 32 GB HBM2 hukommelse på tværs af en 4,096 bit hukommelsesbus for at booste hukommelsesbåndbredden op til 1 TB / s.



AMD tilbyder også Radeon Pro Vega II Duo kombinerer to Vega 20 dies på samme PCB. Som et resultat kommer Radeon Pro Vega II Duo med 128 Compute Units og 8.192 Stream Processors. Den kører stadig med en 1,7 GHz, men tilbyder dobbelt så meget FP32 power denne gang.

Radeon Pro Vega II Duo bevarer 4,096 bit hukommelsesgrænsefladen og 1 TB / s hukommelsesbåndbredde og 64 GB HBM2 hukommelse.



Som vist i Mac Pro’s frigivne diagram, producerer AMD et brugerdefineret Radeon Pro Vega II Duo til Apple, som ikke sætter sin lid til eksterne PCIe stik. Grafikkortet trækker sin kraft fra et standard PCIe x16 slot, der kan levere 75W, og Apples nye propiertary PCIe stik, der kan levere op til 475W.



Både Radeon Pro Vega II og Radeon Pro Vega II Duo har fire ThunderBolt 3 porte og en HDMI 2.0 port til tilslutning af skærme.



Apple har introduceret sit nye Mac Pro Expansion Module (MPX-modul) sammen med den kommende Mac Pro. MPX modulet giver dig mulighed for at parre op til to Radeon Pro Vega II eller Radeon Pro Vega II Duo i samme maskine. Derfor kan du potentielt blive ejermand af et grafik-bæst med kombineret 56,8 TFLOPS af FP32 performance og 128 GB HBM2 hukommelse, hvilket er ret sindssygt.



Grafikkortene kommunikerer med hinanden via AMDs Infinity Fabric Link forbindelse for en samlet båndbredde på op til 84 GB / s i hver retning.



AMD har ikke afsløret tilgængeligheden eller pris på Radeon Pro Vega II og Radeon Pro Vega II Duo. I betragtning af vi taler 7nm Vega 20 grafikkort og det segment, de konkurrerer om, forventer vi, at de koster en lille formue.



Kilde & Billeder

AMD, Apple, wccftech