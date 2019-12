AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-16 11:24:12

AMD lancerer deres nye Vega i dag under 2017 Financial Analyst Day:: UPDATE

AMD lancerer deres nye Vega i dag under 2017 Financial Analyst Day, hvor vi blandt andet skal høre taler fra Lisa Su og den farverige Raja Koduri

Til Jer der gerne venter små 2 timer på omtalte webcast, så kan du følge den HER

Vi kan grundet manglede understøttelse af HTTPS, ikke oprettet en embedded video, og derfor er du nød til at bruge linket .

Det er nok en nyhed, der skal tages med forbehold, når det kommer til vores forventninger til kommende Vega release. Vi skrev i sidste uge omkring manglende HBM 2 enheder, som skulle gøre AMD var begrænset mht. oplag af Vega produkter, og lur os, om ikke der støder mere til inden vi faktisk har dem mellem hænderne.

Ikke desto mindre, er der officielt planlagt AMD Vega release senere i dag under 2017 Financial Analyst Day, hvor den famøse Raja Koduri, er blandt talerne sammen med Lisa Su, og sikkert løfter sløret for spændende detaljer om AMD Vega og dens formåen.



Mødet afholdes 16 maj, 2017 1:00 PM Pacific Time, 4:00 PM Eastern Time og 11 PM Central European time, og bliver hertil præsenteret som et webcast.



At Vega officielt lanceres, er ikke ensbetydende med vi på mandag har de første samples klar, men AMD har flere gange lovet de første produkter på markedet inden udgangen af Q2, men mon ikke vi alligevel får en forsinkelse grundet manglen på HMB 2. Men forventninger er store hos både AMD og slutbrugerne, og flere rygter og lækkede informationer tyder på AMD Vega er i stand til at matche Geforce GTX 1080 Ti og Titan.



Følgende AMD profiler kommer i spil under 2017 Financial Analyst Day:



- Lisa Su President and Chief Executive Officer

- Mark Papermaster Senior Vice President and Chief Technology Officer

- Jim Anderson Senior Vice President and General Manager, Computing and Graphics Business Group

- Raja Koduri Senior Vice President and Chief Architect, Radeon Technologies Group

- Forrest Norrod Senior Vice President and General Manager Enterprise, Embedded, and Semi-Custom Business Group.

- Devinder Kumar Senior Vice President, Chief Financial Officer and Treasurer

Credit: AMD