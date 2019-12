AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-06 19:37:29

AMD releaser Polaris baseret Radeon Pro 500

AMD har annonceret en grafikkort henvendt til Workstation, og denne gang baseret på et nyt Polaris setup.

Radeon Pro 500 serien ses allerede integreret I blandt andet de nye opdateret iMac all-in-one systemer og nye MacBook Pro laptops.



Topmodellen bliver denne gang Radeon Pro 580, et Ploaris grafikkort bydende på ikke mindre end 5.5 billioner floating-point operations per second (T/FLOPS) compute performance, og AMD omtaler selv integreringen i de nye Apple produkter, som det perfekte match, når det kommer til iMac's slim all-in-one design.



Raja Koduri, senior vice president and chief architect hos Radeon Technologies Group og dermed AMD, omtaler i deres pressemeddelse:

“It is satisfying to see the capabilities of Radeon Pro 500 series in elegant form factors and enabling amazing content creation, gaming and VR experiences”.

“The Radeon Pro 500 Series graphics are enabling new generations of makers with compute-accelerated creative tools and new APIs, bringing their imaginations to life in ways like never before”

Den opdateret Radeon Pro 500 serie starter med Radeon Pro 555, med 12 compute units og 768 stream processorer, 81GB/s båndbredde, og imponerende 1.3 T/FLOPS peak performance.



Et trin oppe af skalaen finder vi Radeon Pro 560 med 16 compute units og 1,024 stream processorer samt op til 1.9 T/FLOPS.



Næst finder vi Radeon Pro 570 med 28 compute enheder, og 1,792 stream processorer, og et løft op til båndbredde på 217GB/s og 3.6 T/FLOPS.



Radeon Pro 575 har 32 compute enheder til 2,048-stream processorer, og 4.5 T/FLOPS peak performance.



Retten toppes af med Radeon Pro 580 med hele 36 compute enheder og 2,304 stream processorer, som denne gang peaker på 5.5 T/FLOPS.

Prisen er stadig ukendt, men mon ikke vi kommer til at se mange såkaldte Workstations, som designes med denne nye opdateret Polaris GPU.