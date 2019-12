AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-31 10:49:18

AMD releaser officielle billeder af Radeon RX Vega 64

AMD har officielt frigivet billeder af Radeon RX Vega 64, og selvom informationerne stadig er spartane, er der sikkert meget mere på vej.

AMD har løftet sløret for officielle billeder af deres helt nye Radeon RX Vega 64 series. Der er denne gang tale om et AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition, og dette grafikkort er luftkølet. Hvad man kunne undres over er, at der ikke er fremvist billeder af bagsiden/backplate.



Der er derimod lagt mere fokus på at fremvise køleren og selve RX Vega GPU’en, hvilket vi endelig har en bekræftelse af RX Vega 64 er udstyret med 2 stk. HBM2 stacks.

Stilrent reference grafikkort.



Vi glæder os til at se mere fra AMD.

