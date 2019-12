AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-20 22:22:25

AMD smider en prisbombe på Radeon RX Vega 56 grafikkort

AMD har sænket priserne markant på Radeon RX Vega 56 grafikkort, som nu er nede i $279 US. Dermed satser AMD på at kunne matche det nye NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, som er på vej på butikshylderne.

Radeon RX Vega 56 grafikkortet blev lanceret sidste år, og vandt hurtigt indpas hos kunderne set ud fra performance tæt på Radeon Vega 64 efter en omgang overclocking. Nu smider AMD altså et mindre prisbombe her kort tid før NVIDIA søsætter deres GeForce GTX 1660 Ti.



NVIDIA introducerer deres nye GeForce GTX 1660 Ti grafikkort med same MSRP på $279 US, og her bliver RX Vega 56 en solid konkurrent med 8 GB HBM2 VRAM og bunker af compute prowess. Her finder vi også Rapid Packed Math, Shader Intrinsics og understøttelse af Freesync 2.



Værd at nævne i favør til Radeon Vega 56 AMD’s Raise the Game Bundle, som inkluderer 3 AAA titler, som omhandler Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5 og Division 2.



Nedenstående pressemeddelelse er vedhæftet:



Gamers looking for the best performance in today’s most popular AAA titles, from APEX Legends to The Division 2, need look no further than the AMD Radeon RX Vega 56 graphics card. Offering high-end performance and incredible features with an attractive price tag, the GPU is now available for $279 on Newegg.



Today’s top titles require increasing amounts of memory to deliver the performance, hyper-realistic settings and life-like characters gamers demand. With 8GB of HBM2 memory, the RX Vega 56 is purpose-built to power the most demanding titles. Harnessing the advanced AMD Vega GPU

architecture, the RX Vega 56 also features:

Rapid Packed Math doubles the rate of compute to allow for faster physics and compute calculations on RX Vega GPUs.



Shader Intrinsics allow direct game-to-hardware access on RX Vega cards to extract more performance from the GPU.



Radeon FreeSync display technologybrings an end to choppy gameplay and broken frames with fluid, artifact-free performance at virtually any framerate, while FreeSync 2 HDR ensures low-latency, high-brightness pixels and a wide color gamut to High Dynamic Range (HDR) content for PC displays.



Further sweetening the deal, with AMD’s Raise the Game Fully Loaded bundle, gamers who purchase a Radeon RX Vega 56 or eligible Radeon RX Vega 56 powered PC will receive complimentary PC versions of Resident Evil 2, Devil May Cry 5 and The Division 2, three of 2019’s most anticipated titles.



GeForce GTX 1660 Ti lancers i dag, og vi er snart klar med vores test af GeForce GTX 1660 Ti, som er forsinket grundet sen modtagelse.

Billede & Kilde

AMD, Newegg