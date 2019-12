AUTHOR : Lars

AMD taber $100+ på hvert salg af Vega

Hvis du troede AMD tjente kassen på deres nye AMD Vega GPU, så tro om igen. Flere kilder mener direkte de taber penge på hvert salg af Vega GPU'en

Nok har AMD meldt sig ind i kampen om tronen inden for både GPU og CPU, men alt tyder på det har sin pris. På trods af de er ubekræftet rygter, så er mange medier enige i, at AMD Vega ikke er en god forretning for AMD, når blikket falder på bundlinjen.



Det er især salget af Vega 64 grafikkortene, som mange mener AMD taber $100 på ved hvert salg, når prisen sættes til $499.



Det er især prisen på de famøse HBM 2.0 moduler og den faktuelle produktionsomkostning, der suger ethvert overskud ud af salget, når prisen samtidig skal holdes nede for at være konkurrencedygtig.



AMD har flere gange proklameret deres holdning er ” First you win the market share, then you go after better ASPs (Average Selling Prices) and potentially start running a positive business”, og det ser ud til strategien ikke er vandtæt på nuværende tidspunkt.



AMD sætter stadig til lid til bedre priser på HBM 2 fra Hynix fra oktober, som pt. er en mangelvare for alle producenter.



Lanceringen af Vega 64 og 56 har uden tvivl sat en irriterende finger i siden på NVIDIA, som længe har domineret GPU markedet, og slutbrugerne ser ud til at have fokus sendt over mod AMD netop grundet Vega lanceringen og Ryzen. Dog kan vi stadig spotte en ”problem” med Vega arkitekturen grundet den relative høje TDP sammenlignet mod GTX 1070/1080. Her overvindes mange alligevel pga. det langt mere attraktiv pris og bang for the buck.

Vega chippen producers af GlobalFoundries (GloFo), som gennem mange år har været en solid samarbejdspartner, og her skulle AMD også være igang med forhandlinger omkring produktionsomkostningerne for at få underskuddet ved produktionen vendt til sorte tal på bundlinjen.



Det faktuelle pris, BOM (Bill of Materials) pris på Vega, er en velbevaret, som hverken pressen eller andre får indsigt i.



