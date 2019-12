AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-03 20:24:00

AORUS GeForce GTX 1070 Ti AORUS garanterer et 88 MHz overclock

Med produktnavnet AORUS GeForce GTX 1070 Ti AORUS (GV-N107TAORUS-8GD), er producentens nye skud i GTX 1070 Ti AORUS bøssen klar til handlen.

Lig andre GTX 1070 Ti grafikkortene, er denne variant af AORUS heller ikke lanceret med et fabriksoverclock, som dog kompenseres delvist for via producentens understøttelse af one-click overclocking med en AORUS grafikmotor. Hertil en ”garanti” fra Gigabyte, som går på et overclock på 88 MHz+. Dette løfte fra Gigabyte pryder indpakningen, hvor teksten ” Ready To OC 88 MHz+” står trykt på forsiden.



AORUS GeForce GTX 1070 Ti AORUS bygges med et 6+2 strømdesign og en 8 pin konnekter, og GTX 1070 Ti AORUS byder ligeledes på RGB Fusion, som basalt set er en teknologi, der kan bruges til at styre LED farveladen på grafikkortet – i dette tilfælde deres AORUS logo. AORUS GTX 1070 Ti har også fået monteret en full cover backplate, og producentens WindForce 3X og ”Fan Stop”, hvor kortet lukker blæserne ned under idle.



Af specs vi kender til finder vi:



OC mode: Boost: 1771 MHz / Base: 1683 MHz

Gaming mode: Boost: 1683 MHz / Base: 1607 MHz