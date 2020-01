AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-01-04 06:25:00

AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8GB

I denne omgang skal vi kigge på endnu et RTX 2080 grafikkort, som vi allerede har set flere af her på redaktionen. Men dagens AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G gør sig speciel ved at være monteret med en custom vandblok. Læs hvorfor vi sender grafikkortet retur med en Enthusiasts Only Award i testen af AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G.

AORUS er et brand, der er ejet af GIGABYTE, og med brandet henvender de sig udelukkende til gaming segmentet og altså ikke til det mere mainstream område. Det ser man også tydeligt ud fra deres udvalg af produkter, og AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G, der udover at være et heftigt clocket RTX 2080 kort også er udstyret med en custom vandblok med 1/4" gevind og masser af RGB!

Graphics Processing: GeForce RTX™ 2080

GeForce RTX™ 2080 Core Clock: 1890 MHz (Reference card: 1710 MHz)

1890 MHz (Reference card: 1710 MHz) RTX-OPS: 63

CUDA® Cores: 2944

2944 Memory Clock: 14140 MHz

14140 MHz Memory Size: 8 GB

8 GB Memory Type: GDDR6

GDDR6 Memory Bus: 256 bit

256 bit Memory Bandwidth (GB/sec): 448 GB/s

448 GB/s Card Bus: PCI-E 3.0 x 16

PCI-E 3.0 x 16 Digital max resolution: 7680x4320@60Hz

7680x4320@60Hz Multi-view: 4

4 Card size: L=291.29 W=159.05 H=28.7 mm

L=291.29 W=159.05 H=28.7 mm PCB Form: ATX

ATX DirectX: 12

12 OpenGL: 4.5

4.5 Recommended PSU: 650 watts

650 watts Power Connectors: 2* 8-pins

2* 8-pins Output:

DisplayPort 1.4 *3

HDMI 2.0b *3

USB Type-CTM(support VirtualLinkTM) *1

DisplayPort 1.4 *3 HDMI 2.0b *3 USB Type-CTM(support VirtualLinkTM) *1 SLI support: 2-way NVIDIA NVLINK

2-way NVIDIA NVLINK Fitting type: G1/4"

Der lægges ikke skjul på, at GIGABYTE med deres AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G har lavet et meget gaming orienteret grafikkort, hvor der skal lægges vægt på eye candy med kortets Waterforce vandblok.

Blokken er ikke lavet i samarbejde med andre men i stedet er det GIGABYTEs eget Waterforce og Ultra Durable komponenter, der er anvendt.

Vandblokken køler hele PCB'et og alle de kritiske komponenter i form af MOSFET, GPU chip og VRAM moduler.

Kortet i sig selv fylder ikke så meget, som vi ser det med almindelige luftkølede AIB løsninger, fordi en vandblok generelt er mere smal og oftest også mere effektiv, selvom de skal køle et kort med et ret højt TDP.

På fronten af køleblokken finder vi et AORUS logo, der selvfølgelig er RGB LED oplyst, når kortet kører.

På toppen af blokken på AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G har vi fire porte til G1/4" fittings. Vandet kan ledes ind af de to forreste og ud af de to sidste, og det er muligt at lede vandet ind og ud på begge sider af blokken ved at flytte de to plugs, der er formonterede i kortet.

Der er også blevet plads til GeForce RTX logo i toppen af Waterforce blokken, og det er ikke LED oplyst. Til gengæld er resten af toppen oplyst, så teksten fremtræder meget tydeligt.

På bagsiden har GIGABYTE monteret en backplate, der udover at skulle hjælpe med varmeafviklingen, så er den også med til at stabilisere grafikkortet. Også her har vi et AORUS LED oplyst logo. På toppen kan vi se NVLINK connectoren, og som med alle andre RTX grafikkort, så understøtter kortet maksimalt 2-vejs NVLINK connection.

GIGABYTE har også smidt så meget som syv tilslutningsmuligheder på AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G kortet. Det fordeler sig på tre HDMI-, tre DisplayPorte og et enkelt USB3.1 interface. Det giver selv den mest heftige gamer rigeligt med tilslutninger. Dog skal det siges, at kortet maksimal kan styre fire skærme på én gang.

Der er, som vi kan se på billederne ovenfor masser af RGB i AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G. Lyset kan styres via AORUS softwaren, der kan hentes fra GIGABYTE's hjemmeside.

Her ser vi lidt af de lækre detaljer, som er fint RGB oplyst, når kortet kører.

Det øverste af blokken er også RGB oplyst, og som vi kan se på billedet, så har vandblokken også et rigtig interessant design, der formentlig vil se rigtig godt ud, hvis kortet monteres vertikalt med et GPU riser kort.

Lige lidt eye candy med lyset i rummet slukket, så vi rigtig kan fremhæve farvedetaljerne i AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G kortet. Set ud fra en PC byggers øjne, hvor RGB og show case er i højsædet, er AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G et sikkert valg og ikke mindst et kort, der kan sætte liv i de fleste builds.

Setup

ASUS ROG Strix X299-E

Intel Core i9-7900X

32 GB 3200 MHz Crucial Ballistix DDR4 RAM

GIGABYTE GeForce RTX 2070 Gaming OC White

WD Black NVMe SSD 1 TB

Samsung EVO 860 500 GB SSD

Kingston A400 480 GB SSD

Seasonic Prime Platinum 750 watt strømforsyning

I testfasen har jeg deaktiveret 6 af min processors kerner. Derefter har jeg overclocket de resterende 4 kerner til 4 GHz for at undgå risikoen for en flaskehals på grund af i9-7900X' lavere clock frekvens end gaming relaterede processorer som eksempelvis i7-8700K.

Testsoftware

Battlefield V (Erstatning for The Witcher 3 for at få RTX med)

Far Cry 5

Shadow of the Tomb Raider

Deus Ex Mankind Divided

Assassins Creed: Odyssey

3DMark Time Spy

3DMark Firestrike Ultra

Superposition Benchmark

1080p: 129 fps / 1440p: 101 / 2160p: 59 fps

1080p: 131 fps / 1440p: 110 fps / 2160p: 62 fps

1080p: 146 fps / 1440p: 85 fps / 2160p: 51 fps

1080p: 134 fps / 1440p: 90 fps / 2160p: 48 fps

1080p: 108 fps / 1440p: 68 fps / 2160p: 41 fps

1080p DXR High: 95 fps / 1080p DXR Ultra: 88 fps

1440p DXR High: 71 fps/ 1440p DXR Ultra: 54 fps

Under testen af AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G får man tydeligt fornemmelsen af, at der er tale om et RTX 2080 grafikkort, som virkelig er clocket hårdt fra fabrikken, og det giver også nogle rigtig flotte resultater.

Med DXR aktiveret er det stadig tydeligt at se, at DXR (RTX) netop mangler optimering, og det bliver næppe rigtig aktuelt de næste generationer, indtil NVIDIA får optimeret teknologien. Men til en 1080p 144 Hz skærm er kortet et rigtig godt valg, da vi nærmest rammer de 144 FPS med ultra settings aktiveret. Det er også rigtig godt til 1440p, så længe man ikke satser på at skulle ramme over 100 frames pr. sekund.

Time Spy: 10.053 points

Firestrike Ultra: 6.593 points

1080p Extreme: 7310 points

4K Optimized: 9339 points

Da kortet er vandkølet med en passiv vandblok, der skal drives af et custom vandloop, så er det i sagens natur også lydløst i brug, og tilsluttet mit loop med 240- og 360 mm. radiatorer, så lå kortet helt nede i temperaturer omkring 55 grader i fuld load, selvom alt er holdt helt nede i RPM for at begrænse støjniveauet. Så der er ingen tvivl om, at Waterforce WB blokken er rigtig godt skruet sammen, og GIGABYTE har gjort et rigtig godt stykke arbejde med AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G grafikkortet.

Som altid skal der også overclockes, når vi tester grafikkort, og vi skal selvfølgelig også se, om vi kan presse noget ekstra ud af vores AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce 8G.

Overclocking settings:

GPU OC Clock: +140 MHz

VRAM OC Clock: +900 MHz (På den samlede VRAM pulje)

AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G kunne, til trods for et ret effektivt fabriksoverclock faktisk hive yderlige 140 MHz ud af GPU chippen og 900 MHz på de samlede 8 GB GDDR6 VRAM. Så lad os nu se, om det kan give noget ekstra på resultaterne.

I de fysiske spiltests, der i den sidste ende er det, vi kan bruge til noget, kan vi hive mellem 5- og 7 procent ekstra frames ud af AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G kortet. Da kortet allerede yder ret meget, og de ekstra frames stadig ikke er nok til, at 1440p rammer over 100 frames eller for den sags skyld gør det mere interessant i forhold til 2160p, så er det dog ikke noget, jeg ville overveje at køre med konsekvent. Det fik selvfølgelig også en konsekvens for temperaturerne, da jeg måtte hæve power limit til 115%, så kortet kan klare sit overclock. Vi endte nemlig på hele 66 grader ved fuld load. Altså 11 grader over temperaturerne med kortets fabriksoverclock, hvilket i min optik er meget for at hente 6% yderligere performance.

De syntetiske benchmarks bakker egentlig mine resultater fra spiltestene meget godt op, og derfor holder jeg stadig fast i min tete om, at et yderligere overclock ikke kan betale sig, når kortet allerede er noget overclocket fra fabrikken.

Pris

I skrivende stund, den 3. januar 2019, er AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G set med en pris på 8.772,00 kroner.

Ønsker I at læse om AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G på AORUS' hjemmeside, kan I klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

GIGABYTE har fået skruet et rigtig solidt grafikkort sammen med deres AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G. Kortet er rigtig solidt bygget, og de har også formået at skrue en rigtig god vandblok sammen med deres Waterforce WB blok, som er kombineret med Ultra Durable komponenter fra GIGABYTEs eget lager.

Kortets ydeevne ligger i den høje ende af RTX 2080 skalaen, hvilket kan sættes i direkte forbindelse med det relativt høje fabriksoverclock, og i samarbejde med Waterforce WB blokken køler kortet også rigtig fint. Så de to ting i sammenhold giver et rigtig fornuftigt ydende grafikkort. På kortet har vi masser af RGB løsninger, og hvis man er stor fan af lys i sit build, så klarer AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G opgaven til UG. Der er oceaner af RGB lys, og det kan styres på alle tænkelige måder med GIGABYTEs egen software.

Hvad angår prisen, så stod det jo til 8.700,00 kroner. Et ret voldsomt prisskilt, når man tænker på, at et RTX 2080 med reference PCB kan fås til cirka 6.000,00 kroner, og en EKWB vandblok går for 1.200,00 kroner, hvilket samlet giver en pris på 7.200,00 kroner. Derfra er der altså et godt stykke op til prisen for AORUS GeForce RTX 2080 XTREME Waterforce WB 8G, og de penge kan være godt givet ud til andre opgraderinger til ens stuealter. Men hvis man ikke er vild med tanken om at skulle skille sit grafikkort ad for at montere en vandblok, så har GIGABYTE altså gjort arbejdet for en, og her kan det give rigtig god mening at investere.

Alt i alt bliver jeg nødt til at belønne GIGABYTE med en score på 8,5 og en Enthusiasts Only Award, da det er et kort, som kun henvender sig til de meget engagerede vandkølingsentusiaster, som måske ikke er vild med at skulle modde sit grafikkort med en vandblok fra eksempelvis EKWB.

Godt:

Virkelig fedt design

Rigtig god ydelse

Formonteret Waterforce WB vandblok

Køler rigtig godt trods passiv køling (Under forudsætning af et fornuftigt loop)

Overclocker fornuftigt trods et ret højt fabriksoverclock

Masser af RGB til de teenageren

Knapt så godt:

Man får lov til at betale prisen for en formonteret vandblok

Score: 8.5 + Enthusiasts Only Award