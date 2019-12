AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-20 10:03:47

ASRock Phantom gaming grafikkort teaser spottet

Som opfølgning på seneste tids rygter omkring ASRock hopper ud som grafikkortsproducent, ser ud til at blive beskæftiget via en ny teaser trailer for et kommende ASRock Phantom gaming grafikkort.

Som opfølgning på seneste tids rygter omkring ASRock hopper ud som grafikkortsproducent, ser ud til at blive beskæftiget via en ny teaser trailer for et kommende ASRock Phantom gaming grafikkort.

Dermed tyder det på det er et spørgsmål om tid før de første ASRock Phantom gaming grafikkort rammer markedet.

Der er stadig ingen officielle udmeldinger fra ASRock om deres Phantom Gaming Series, men det forventes der er tale om AMD baseret grafikkort. Videoen afslører også der er tale om et dual-slot design med sort og hvid farvetema. Videoen viser også et ASRock Phantom gaming grafikkort med to fans monteret og et enkelt 8-pin PCIe strømdesign.

Den komplette liste af specifikationer, priser eller lanceringsdato er stadig ukendt.