AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-23 11:38:25

ASRock er første board partner til at fremvise deres Radeon VII.

Selvom der endnu ingen custom designs er frigivet, er det udelukkende et spørgsmål om tid inden de lander på markedet.

Selvom der endnu ingen custom designs er frigivet, er det udelukkende et spørgsmål om tid inden de lander på markedet.

Flere af de partnere vi har været i dialog med, kommer med næsten entydige svar; forhaling fra AMD’s side op til launch af Radeon VII.



ASRock’s Radeon VII Phantom Gaming er basalt set en reference model med PG stickers, men vi er usikre på, om ASRock har smidt en custom backplate på Radeon VII Phantom Gaming.



Emballagen har også gennemgået en designændring siden Radeon RX 500 serien. En rød stripe omslutter kassen – sikkert for at indikere der er tale om et Radeon grafikkort lige meget hvilken vinkel du kigger fra.



Hertil kommer et Vega II logo.



7nm omtales sammen med, 16GB HBM2 og 1 TB/s bandwidth, og så har AMD også smidt reklame ind for FreeSync 2 HDR teknologien.



AMD Radeon VII frigives 7 februar med en pris på 699 USD, og bliver hurtigste Radeon grafikkort indtil Navi lader.



Piiist, vi har allerede modtaget vores Radeon VII sample, og kan snart fremvise vores egen test af grafikkortet.

Billede:

ASRock