AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-25 12:54:55

ASRock grafikkort slippes fri i EU 1 juli 2018

Til trods for ASRock i første omgang droppede release af deres grafikkort i EU, lader det nu til vi alligevel får mulighed for at komme med på vognen fra 1 juli 2018.

Til trods for ASRock i første omgang droppede release af deres grafikkort i EU, lader det nu til vi alligevel får mulighed for at komme med på vognen fra 1 juli 2018.



Der bliver efter alt at dømme tale om ASRock Radeon Phantom serien, som vil indeholde:



– Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC 90-GA0000-00UANF 4717677335521

– Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC 90-GA0300-00UANF 4717677335538

– Phantom Gaming X Radeon RX570 4G OC 90-GA0800-00UANF 4717677335873

– Phantom Gaming D Radeon RX570 4G 90-GA0K00-00UANF 4717677336221



ASRock Phantom grafikkortene bygges på en Polaris og Vega arkitektur, og ASRock beskæftiger de nu også bliver at finde i EMEA markedet.



“ASRock introduced the graphics card business, based on internal planning, in various selected regions. Top priority regions included the APAC and Latin America. As a result, ASRock now plans to successively introduce the business in other regions. Finally, starting July 1, 2018, ASRock will finally enter the EMEA market”



Vi satser på at skaffe modeller til test snarest muligt.