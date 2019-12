AUTHOR : Dennis

PUBLISHED : 2018-08-21 09:13:42

ASUS GeForce RTX overblik

Som så mange andre producenter har ASUS nu frigivet deres RTX 20-serie kort. Vi tager her et nærmere kig på hvad vi kan forvente fra mastodonten, med de altid populære kort.

- ASUS GeForce RTX 2080 Ti ROG STRIX OC 11GB

- ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11GB

- ASUS GeForce RTX 2080 Ti DUAL OC 11GB

Der kommer selvfølgelig et ROG STRIX RTX 2080 (Sig det hurtigt 3 gange!), med et lettere modificeret køle shroud. Den største forandring er at finde på blæserne, som er lavet cirkulære i denne omgang.

TURBO RTX serien er blevet sort og har en lille LED gemt bag blower-blæseren.

Overraskende nok ser vi også DUAL serien. Et brand som tidligere ellers har været reserveret til mid-range kort, som f.eks. GTX 1060 eller RX580.

Det er altså første gang vi ser denne serie repræsenteret i upper-high-end segmentet. Der er en noget vildere heatsink, som skulle kompensere for nedgangen fra tre til to blæsere.