AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-30 18:45:52

ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin’s Creed Origins Edition Fremvist

I forbindelse med release af det nye Assassin’s Creed Origins, følger ASUS trop med ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin’s Creed Origins Edition grafikkortet, som er designet med speciel Assassin’s Creed Origins køler, som uden tvivl tager udgangspunkt i det nye spil.



Ud over det gaming præget grafikkort fra ASUS, er kortet helt identisk med ROG Strix GTX 1080 Ti OC. Hvilket betyder out-of-the-box clock frekvenser på 1569/1683 MHz (core/boost), og11 GHz GDDR5X-RAM.



ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti grafikkortet, er bygget med Aura RGB Lighting på bade køler og backplate, som kan smække farveladen over disken i millioner af variationer, og med seks forskellige effekter, for at gøre dit setup mere personligt.



Med i hatten får du også deres populære ASUS Aura Sync, RGB LED teknologi, som kan parres med et ASUS Aura bundkort for at få fuld smæk på RGB-liret.