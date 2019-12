AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-09 11:48:54

ASUS ROG Strix Radeon RX 560 EVO grafikkort fremvist

ASUS ROG Strix Radeon RX 560 EVO grafikkort fremvist, og dermed udvider ASUS igen deres familie inden for grafikkort.

En af de helt store drenge inden for grafikkort og bundkort, er ASUS, og nu melder de et nyt grafikkort på vej i form af ROG Strix Radeon RX 560 DirectCU II EVO grafikkortet.



Dermed udvider ASUS deres grafikkort familie med endnu et medlem, og referencenavnet bliver ROG-STRIX-RX560-O4G-EVO-GAMING.



ROG Strix Radeon RX 560 DirectCU II EVO grafikortet udstyret med 4GB GDDR5 RAM og en 128 bits hukommelsesbus, 1149 MHz core og 1187 MHz boost, via et software-enabled OC mode, som kan sende GPUen på 1197 MHz. Reference frekvensen hedder her 1175 MHz core, 1275 MHz boost.

ROG Strix Radeon RX 560 DirectCU II EVO takes the form of 6.00 GHz (GDDR5-effective), which is below the 7.00 GHz reference clock and it features just 896 stream processors, and not the 1,024 that are standard to the RX 560. The new graphics card builds on the custom-designed RX 560 4 GB DirectCU II graphics card, which relies on the PCI-Express slot entirely for its power, and therefore lacks any additional PCIe power inputs, causing ASUS to make some pretty major hardware level trade-offs.



Vi ar ikke kunnet tracke priser eller tilgængelig på ROG Strix Radeon RX 560 DirectCU II EVO grafikortet