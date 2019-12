AUTHOR :

ASUS Radeon RX 590 ROG STRIX snart på markedet

Rygterne har længe svirret omkring et kommende Radeon RX 590 ROG STRIX Gaming grafikkort, og nu forlyder det et snarligt release er på trapperne.

Kilden skulle være at finde tæt på produktionskæden hos ASUS, og denne gang kommer informationerne via Videocardz.



Dermed tyder det på ASUS genopliver deres ROG STRIX brand for Radeon RX serien.



“the RX 590 graphics card will clearly feature 8GB memory as indicated by the product code. It does appear that the Radeon RX590 will indeed be a refresh of Polaris architecture (judging from 2000 MHz/8Gbps memory clock). We are not sure what will happen to AREZ brand, but the ROG STRIX model is clearly in the works, so the ‘GPP brand’ might be axed soon”.



Produktnavnet bliver: ASUS Radeon RX 590 ROG STRIX GAMING (ROG-STRIX-RX590-8G-GAMING) men det er praktisktalt også eneste konkrete information vi har at gå efter, og dermed må vi vente på ASUS melder priser og release dato ud til pressen.