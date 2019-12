AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-04 10:21:48

ASUS fremviser ny TUF GAMING GPU serie med GeForce RTX 2060

Populære ASUS har fremvist deres nye grafikkortserie, TUF GAMING, som traditionen tro ofte byder på et mix af budgetorienteret bundkort.

Nu udvider ASUS TUF familien med ASUS TUF RTX, som blandt andet byder på to grafikkortsmodeller bygget på TUF RTX 2060 med 6GB RAM. Der er taler om en non-OC variant og en model med et mindre fabriksoverclock, hvor sidstnævnte er bundled med et software OC Mode.



Non-OC varianten er clocket på 1710 MHz, mens OC modellen clockes på 1740 MHz.



TUF GPU serien er designet med “durability, compatibility, and performance” i tankerne, og blæserne på TUF GPU serien er IP5X støvresistente, og er bygget med dual-kuglelejer.



Som vi kender det fra TUF bundkortene, er deres nye GPU serie testet i 144 timer i ASUS Validation Program for at sikre bedst tænkelige stabilitet.



RTX 2060 TUF er henvendt som et budgetorienteret grafikkort, hvilket betyder ASUS TUF RTX er skraldet for RGB farvelade, OLED display medvidere.



TUF RTX kommer med DualLink DVI-D connector, som ikke er noget vi ofte støder på med RTX grafikkort.

Billeder & Kilde

ASUS