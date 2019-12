AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-21 10:28:01

ASUS lancerer ASUS Radeon RX 560 STRIX i to modeller

ASUS skyder snart nye grafikkort ud på markedet, og næsten vanen tro bliver det i 2 forskellige varianter

Første skud i bøssen bliver et RX 560 STRIX i en fabriksoverclocket version, og så et RX 560 STRIX i standard uden nogen form for fancy pancy OC. Der er stadig ingen informationer omkring frekvenser fra officiel side, men det man pt. ved er RX 560 STRIX er bygget med et has 4+1 phase power design, som tyder på målet er mindre OC og mere fokus på at udnytte de basale aspekter på en Polaris 11 GPU.

Denne gang leveres de nye grafikkort med 1024 Stream Processors samt 4GB GDDR5, og så forlyder det RX 560 STRIX også laves i en 2GB version efterfølgende. Men igen er dette ikke officielt bekræftet.



Af tilslutninger finder vi DVI-D, HDMI og en DisplayPort, som tyde rpå bliver ret standard på de nye RX 560 grafikkort.



En forventet lanceringsdato hedder maj 2017, men vi har ikke kunne opsnuse priser.

Credit: ASUS