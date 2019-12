AUTHOR : Lasse Kristensen

ASUS DUAL RX580 O4G

Vi vender i dag blikket mod ASUS RX580 Dual O4G, som giver deres bud på et budgetvenligt grafikkort til 1080p segmentet, der excellerer ved en spændende lille formfaktor og god ydelset. Læs med i dagens test, for at se hvad du kan forvente af ASUS RX580 Dual O4G grafikkortet.

Vi vender i dag blikket mod ASUS, som med ASUS RX580 Dual O4G giver deres bud på et budgetvenligt grafikkort til 1080p segmentet, der excellerer ved en spændende lille formfaktor og fabriksoverclock. Vi har testet en del grafikkort fra ASUS i år, og i den forbindelse tidligere set på den lidt større ASUS RX580 Dual OC 8GB. I dag skal vi se på ASUS RX580 Dual OC 4GB, og vi glæder os til at vise hvordan den klarer sig mod sin lidt større bror.

Det spændende ved dagens test, er at vi har at gøre med et kort der er overclocket fra ASUS side af, og den kommer derfor med en clock speed på 1.380 MHz. Er man derfor den lidt mere uerfarne bruger, kan der være meget at hente i forhold til at købe et normalt RX 580, hvis man ikke har styr på hvordan man overclocker et grafikkort.

ASUS markedsfører kortet som et grafikkort der gør det godt inden for både eSports gaming, samt VR, dog med fokus på at det foregår i fuld HD, det vil sige at vi holder os inden for de 1080p.

Specifikationerne er lange, men kort fortalt, så er nogle af fokuspunkterne 36 compute units, 32 ROPs, 2304 stream processors, 6 TFLOPS processing power, 42.880 GP/s peak pixel fill-rate og 144 texture units.

Kortet kommer vanen tro i en mørk kasse, med et billede af grafikkortet på forsiden, og relevant information om det på bagsiden.

Som altid, kommer kortet med ASUS eget kølingsdesign, hvor der er fokus på at flytte luften til kortet. Men inden at vi kommer alt for godt i gang, starter vi med at se på listen af specifikationer i sin helhed.

Specifikationer:

Modelnavn: ASUS RX580 Dual O4G

Grafikmotor: AMD Radeon RX 580

OpenGL: OpenGL®4.5

Engine clock: 1380 MHz (OC Mode), 1360 MHz (Gaming Mode)

Stream Processors: 2304

Hukommelses-clock: 7000 MHz

Hukommelsesbrugerflade: 256-bit

Opløsning: Digital maksimal opløsning:7680x4320

Dimensioner: 24,2 cm x 12,89 cm x 3,8 cm

Power Connectors: 1 x 8-pin

Outputs:

DVI-output : Ja x 1 (Native) (DVI-D)

HDMI-output : Ja x 2 (Native) (HDMI 2.0)

Display Port : Ja x 2 (Native) (Regular DP)

Understøtter HDCP : Ja

Understøttede teknologier:

GPU Tweak II

DirectX Version Support: 12

OpenGL Version Support: 4.5

AMD CrossFireX

AMD Freesync

AMD LiquidVR

Design:

ASUS RX580 Dual O4G grafikkortet har en lille formfaktor, hvilket selvfølgelig taler for en mindre LAN computer, eller et mITX build. Grafikkortet er lavet med et stilrent design, og det er let at se at det er en del af ASUS familien, hvis man for eksempel tænker på deres ROG Strix serie, eller deres andre kort i RX 580 familien.

Grafikkortet kommer med custom dual heatpipes, og to dual Wing-Blade 0dB faner, som stopper helt med at dreje, når computeren er i idle, eller under lav belastning. Fanerne er derudover IP5X certificerede, og hvis du skal have det fordansket, så betyder det at der er modstandsdygtig over for støv. Heatpipes og blæserrammen er dækket af et plastikcover i sort, så det holder et forholdsvis neutralt udseende.

Grafikkortet har en fabriksclock på 1380 MHz i OC mode, med henblik på høj performance og en god gaming oplevelse. Wing-Blade 0dB faner er designet for et maximalt air flow, med et lufttryk på 105%. Kølerløsningen er ASUS eget system med to 96 mm blæsere, der først blæser, når kortet kommer over 55 grader, hvis man da vælger at aktivere det. Det er en lækker detalje, specielt hvis man sidder på et kontor, hvor blæsere kan være en støjgene.



ASUS RX580 Dual O4G er udstyret med en 8-pins PCIe connector, og har en maksimal TDP på 185 watt. Et ikke alt for stort forbrug, med tanke på at kortet allerede er overclocket fra fabrikken fra en core clock på 1.260 Mhz til 1.380 Mhz.



På bagsiden af kortet finder vi ikke en stor backplate, hvilket ikke er nødvendigt, da dette kort har en mindre formfaktor, og en TDP i den højere ende i forhold til størrelse og ydelse, men den kræver ikke ekstra køling. Eftersom kortet ikke fylder meget, er der heller ikke nogen grund til at tilføje unødige elementer, som gør det større. Det betyder også at ASUS har valgt at gå mod strømmen, og der er derfor ikke noget RGB lys at spore på kortet. Det er en stor glæde for undertegnede at se, men helt sikkert noget der ikke falder i god jord hos dem der gerne vil vise indmaden frem.

Tilslutningsmuligheder på kortet er der masser af, og vi kan hurtigt gøre rede for DVI-D-port, to HDMI 2.0 porte, samt to DisplayPort udgange. Så der mangler ikke tilslutningsmuligheder. Det skyldes, som ASUS selv nævner, at kortet er gjort klar til VR, så man kan tilslutte både skærm og VR headset gennem de to HDMI porte.

Som afrunding til introduktionen af kortet, vil vi kort runde ASUS GPU Tweak 2, som er ASUS eget redskab til at styre og overclocke deres grafikkort. Når man henter det, er der prækonfigurerede indstillinger til vores kort, men der er også mulighed for at lave sin egen profil for kortet. Derudover er der også mulighed for at tilknytte en XSplit Gamecaster licens, for at gøre ens streaming lettere.

Testen:

ASUS RX580 Dual O4G grafikkortet er henvendt til 1080p gaming segmentet, og ser man på størrelsen af kortet, og specifikationerne, er man heller ikke i tvivl om dette. I dagens test har vi valgt fortrinsvis at fokusere på 1080p segmentet, da det er der man køber kortet til, men du bliver ikke snydt for 1440p og 4k benchmarks, selvom disse er i den lave ende, og kan betragtes som uvedkommende for et kort i dette pris- og kraftsegment.



Testsetup:

ASUS MAXIMUS VIII HERO bundkort

Intel Core i7-6700K

ASUS RX580 Dual O4G

16 GB (2 X 8GB) G.SKILL 3200 MHz DDR4

500 GB Samsung EVO 840 SSD

Testsoftware:

Cinebench R15 - rendering af højopløseligt OpenGL 3D materiale

Firestrike Extreme - gennemsnitlig rendering af DirectX 3D materiale

Firestrike Ultra - som ovenstående i 4K opløsning

DOOM

Overwatch

Player Unknown’s Battleground

Tomb Raider

Benchmarks:

I de syntetiske tests får vi et godt billede af, at der er tale om et grafikkort der henvender sig til 1080p gameren, der bare gerne vil spille spil i medium til high grafik indstillinger. Det er meget respektable scores, der ligger sig tæt op af de scores vi fik med storebroderen med 8 GB VRAM. Om det også gør sig gældende i spiltests, finder vi ud af om lidt.

Sammenligninger med andre kort på listen er vejledende, da der ikke er brugt samme hardware til formålet.



Det lettere overclockede RX580 kort klarer sig udmærket i de syntetiske 3DMark tests, og ligger tæt op af større kort, inklusiv storebroderen med 8GB VRAM.



Spiltests:

Man kan med sikkerhed sige, at ASUS RX580 Dual O4G er et grafikkort der gør det særdeles godt der hvor det bliver markedsført, nemlig 1080p. Vi har flotte scores på både High og Ultra settings, og den klarer de fleste spil med High med bravour, også i High settings. Dog er der specielt et spil som er lidt hårdt at levere godt i, og det er selvfølgelig PUBG, der er lidt af en Askepot i 2017. Et helt fantastisk spil, men det er stadig langt fra optimeret.

Temperaturerne når man gamer er i den høje ende, og det samme er idle temperaturen, som dog er realistisk, eftersom kortet ikke køler når det er under 55 grader. Under gaming har det ofte været oppe på 75-82 grader, som stadig er inden for det acceptable.



Overclocking:

Efter mange små justeringer, lykkedes det ikke at få en stabil overclock, på mere end det der allerede ligger i ASUS GPU Tweak 2. Kortet kommer med en core clock på 1.260 Mhz, og kan boostes til 1.380 Mhz gennem GPU Tweak 2, og den klarer fabriksboostet til UG.

Men udover dette, kunne vi simpelthen ikke få den til at spytte mere ydelse ud, uden at det gik ud over brugsoplevelsen. Gik vi derover, begyndte kortet at blive ustabilt i spil. Så der er tale om et kort der er clocket lige i skabet fra ASUS side af.

Pris:

ASUS RX580 Dual O4G kan erhverves for 2.033,00.- DKK inklusiv fragt. Det er en meget overkommelig pris, med ydelsen in mente. Klik på knappen herunder, for at komme til en prisoversigt.

Konklusion:

ASUS RX580 Dual O4G er et grafikkort der koster lige omkring 2.000 kroner fra ny af. Personligt mener jeg at det er en meget fordelagtig pris for et kort der rammer ind i dette segment, specielt når vi ser på den ydelse man får for pengene. Grafikkortet er overclocket rigtig godt fra fabrikkens side, så der er ikke meget at hente ved at prøve sig frem med mere, dog skal det også siges, at det indfrier 1080p gamerens forventninger til fulde, hvis man ønsker at spille de fleste spil på High settings.

ASUS RX580 Dual O4G er en værdig konkurrent på mid-level markedet. Dog kan jeg ikke lade være med at hæfte mig ved, at få små 400 kroner mere kan man få et grafikkort med flere VRAM som er betydeligt mere fremtidssikret. Jeg ville personligt heller ikke gå efter dette kort, hvis jeg skulle fokusere på VR, selvom kortet sælges som VR ready. Allerede under testen, så jeg at der ofte var 80-100% på de 4GB RAM på kortet, under spil. På baggrund af disse ting, bliver ASUS sendt ud af døren med en score på 8.

Pros:

Fint design

God formfaktor

God pris

Mange udgange

Cons:

Kun 4GB VRAM

Minimale muligheder for OC