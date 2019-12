AUTHOR : Kenneth

PUBLISHED : 2017-08-07 11:33:00

ASUS ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-Gaming

NVIDIA's GTX1080 Ti serie, er ikke længere nyt under solen, men nu er det AIB aktørenes tur til at showcase deres fintunede versioner af high-end grafikkortet, som ofte er vedhæftet et ganske pebret prisskilt. Vi tager i dag et kig på ASUS ROG GTX 1080ti Poseidon Platinum, som er designet til både vand og luft. Lever performance op til pris?

High end grafikkortet fra Nvidia, hvis vi ser bort fra Titan kortene, har et stykke tid nu været deres GTX1080Ti grafikkort, som har været ude et stykke tid nu. Det betyder dog også at producenterne har haft tid til at finpudse deres udgaver af 1080Ti modellen.

I dag skal vi se på ASUS Republic of Gamers GTX 1080Ti Poseidon grafikkortetder ud over et ordentligt spark op til ydelsen - også giver os mulighed for at køle grafikkortet både på luft og vand… Alt sammen i samme kort!



Se vores video anmeldelse af ASUS Republic of Gamers GTX 1080Ti Poseidon på YouTube.





Vi starter med lidt visuel eyecandy af high-end grafikkortet fra ASUS.



Specifikationer på ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon

Grafikmotor: NVIDIA GeForce GTX 1080 TI

NVIDIA GeForce GTX 1080 TI Busstandard: PCI Express 3.0

PCI Express 3.0 OpenGL: OpenGL®4.5

OpenGL®4.5 Videohukommelse: GDDR5X 11GB

GDDR5X 11GB Engine clock:

OC-tilstand - GPU Boost-clock : 1733 MHZ , GPU Base-clock : 1620 MHz

1733 MHZ , GPU Base-clock : 1620 MHz Gaming-tilstand (standard) - GPU Boost-clock : 1708 MHZ , GPU Base-clock : 1594 MHz

1708 MHZ , GPU Base-clock : 1594 MHz CUDA-kerne: 3584

3584 Hukommelses-clock: 11100 MHz (OC Mode) / 11010 MHz (Gaming Mode)

11100 MHz (OC Mode) / 11010 MHz (Gaming Mode) Hukommelsesbrugerflade: 352-bit

352-bit Opløsning: Digital maksimal opløsning: 7680x4320

7680x4320 Brugerflade:

DVI-output : Ja x 1 (Native) (DVI-D)

Ja x 1 (Native) (DVI-D) HDMI-output : Ja x 2 (Native) (HDMI 2.0)

Ja x 2 (Native) (HDMI 2.0) Display Port : Ja x 2 (Native) (Regular DP)

Ja x 2 (Native) (Regular DP) Understøtter HDCP : Ja

Ja Power Connectors: 2 x 8-pin

2 x 8-pin Størrelse: 29.8 x 15.8 x5 Centimeter



Så snart man får ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon grafikkortet i hånden, kan man mærke at der er gods i kortet. Det er klart et af de tungeste kort jeg har haft i mellem hænderne, med en kampvægt på over halvandet kg. ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon, har de tydelige ASUS Republic of Gamers design træk hele vejen rundt, og så springer monteringen til vand fittings i øjnene.

På siden af grafikkortet, er der også et såkaldt infinity vindue til lyseffekter. Grafikkortet har selvfølgelig også en mat sort bagplade/backplate, som kommer med et ROG logo, hvor vi heller ikke bliver snydt for RGB LED lys.



Kølingen er naturligt nok det der er med til at gøre Poseidon grafikkortet til en sværvægter. Det er ASUS’ DirectCU H2O køler, der med en køleblok dækker både chip, RAM og strømfaserne på grafikkortet for optimal køling. Det er suppleret med alm kølefinner, der køles af to 100mm blæsere. Dette setup, er uden tvivl skyldig i at bidrage til vægten, og den fysiske størrelse. ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon k ortet fylder i landskabet, og kræver2 et halvt slots kort, så husk det i ligningen, hvis du har begrænset plads.



Af tilslutninger har vi på bagsiden af grafkortet to Display Port, to HDMI og en enkelt DVI. Som et lille tvist, har ASUS i den anden ende af high end grafikkortet tilføjet to PWN blæser stik, så du har mulighed for at styre dem via temperaturen på grafikkortet, og som endnu en lille bonus, er der også et RGB stik, hvis man har lyst eller behov for at tilslutte en LED strip her. (Det har man da??)



Med et grafikkort i den her kaliber, kan vi selvfølgelig ikke lade tingene blive på standardindstillingerne, og først alm. overclocking for at se om vi kan klemme mere ud af grafikkortet - ud over det som ASUS allerede har tunet for os.

Det var dog ret begrænset, hvor meget saft der kunne klemmes ud af ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon, og det endte med beskedne 50 MHz ekstra på GPU chippen, og 400 MHz på RAM. Det betød at jeg under load endte med et endeligt boost til omkring 2025 MHz, som stadig er ret imporende hastigheder.



Sidste skud på stammen var selvfølgelig at teste kortet med vandkøling, så jeg gravede udstyret frem, og fik sat tingene til for at se hvor stor en forskel det kunne gøre.



Det primære formål med vandkøling er selvfølgeligt ikke overraskende, at få temperaturerne ned, og her skuffer Poseidon ikke. Med ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon tilsluttet vand og med lav blæser og pumpe indstilling, fik jeg kortet ned under 50 grader selv under fuld load, så det må siges at være en massiv forbedring fra de 75 grader jeg så i starten.

PRIS:

PRIS: 7186 i skrivende stund



Konklusion:

Det er tid til at samle tankerne omkring test af ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon, og endnu engang imponerer GTX1080ti chippen mig med solid ydelse på tværs af alle spil vi kastede efter grafikortet. Det eneste spil der der ikke kom over 60 FPS i 4K, var Ghost Recon, men ellers var vi i alle andre spil godt over 60 FPS - selv i 4K, og vi æder os uden problemer igennem 2560x1440. Alt det klarede ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon grafikkortet med temperaturerne på 75 grader med standard blæserkurven. Det er i den varme ende, men hvis vi sætter blæser kuven op, kan det bringes ned. 100% blæserhastighed bringer os ned på 61 grader.



4K alderen er i sandhed ved at være over os med ydelse i den her klasse!



Benytter man muligheden for vandkøling på grafik bæstet fra ASUS, ser vi massivt forbedrede temperaturer, og i min test kom jeg under 50 grader under fuld belastning selv ved lav blæser og pumpehastighed. Den forbedrede køling, kan dog desværre ikke veksles til ret meget bedre ydelse på andre fronter - end lydniveauet der falder en del.



Der var heller ikke meget at hente ved en manuel overclocking, men det er for mig at se ikke negativt, og i det her tilfælde hænger det i høj grad sammen med at ASUS allerede fra deres side, har tunet grafikkortet så godt, at man allerede er tæt på hvad man forvente af ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon.



Direkte ud af kassen, blot ved at sætte grafikkortet i OC indstillingen, boostede det til over 2000 MHz, hvilket må siges at være et godt udgangspunkt.

Vi sender et velfortjent 9 tal efter ASUS Republic of Gamers GTX 1080ti Poseidon grafikkortet på trods af prisen kraver langt op af baromeret. Der er dømt smk for skillingerne!



GODT:

God fleksibilitet med mulighed for både luft- og vandkøling

Solid køleydelse når man er tilsluttet vand

God tuning allerede fra fabrikkens side med boost over 2000 MHz i OC mode

GTX 1080ti chippen yder solidt i alle testede spil



Knap så godt:

Køles kortet kun på luft ligger det i den varme ende

Begrænset plads til fittings på den ene side af kortet



Conclusion:



Once again the GTX 1080ti chip impresses me with solid performance across all tested games. The only game not breaking the 60 FPS limit in 4K was Ghost Recon and it was just under 60 FPS. We tear through the 1440p games like a hot knife through butter.



All this the card did while keelping the temperatures at 75 degrees Celsius with the standard fan curve. It is at the high end of the but it can be brought down if you turn up the fans. At a 100% fan speed I topped at 61 degrees.



The 4K age of gaming is truly here with card performance like this.



If we take advantage of the water cooling option we see a massive improvement in temps and during my tests with low fan and pump speeds I came in under 50 degrees. This improvement in temps did however not translate to an improvement in raw performance but it did gives us a way better acoustic profile as the fans on the cards stop spinning.



The manual overclocking did not give us a lot of extra performance but I don’t necessarily see that as a negative. In this case it’s because ASUS has tuned the card as well as they have. In OC mode the card boosted to 2000 MHz by itself and that’s not bad at all.



Good:

Nice flexibility with the option to cool both on air and water

Solid performance when water cooling

Great tuning of the card straight out of the box with a 2000 MHz boost in OC mode

The GTX 1080ti chip performs like a beast in all tested games.



Not so good:

A little hot when cooling on air

Limited room for normal size fittings on the one side of the card