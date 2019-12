AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-09 11:14:25

Battlefield 5 understøtter ikke ray tracing RTX effekter på frigivelsesdagen

Vi beklager hvis drømmer brast allerede i overskriften, men det tyder på Battlefield 5 frigives uden real-time ray tracing effekter via NVIDIA’s RTX teknologi på launch dagen.

Vi beklager hvis drømmer brast allerede i overskriften, men det tyder på Battlefield 5 frigives uden real-time ray tracing effekter via NVIDIA’s RTX teknologi på launch dagen.



DICE lader altså derfor gamerne vente på at få al den eyecandy til fuld udfoldelse, som seneste tids hype har omtalt.



På nuværende tidspunkt, er der ingen officielle ETA på en patch der aktiverer ray tracing effekterne, og det samme gælder om første pact efter release skulle bringe goodies med sig på denne front.



Man kunne undres over der er gået to måneder siden annonceringen af NVIDIA GeForce RTX, og vi stadig ikke kan få glæde af et spil der byder på understøttelse af RTX eller DLSS.

Flere medier peger i retning af forsinkelsen skulle være opstået i forbindelse med Windows 10 oktober opdateringen, som meget vel kunne have lavet rod i planerne hos DICE. Faktum er gamerne venter i spænding om det er en salgs gimmick, eller RTX og DLSS rent faktisk sparker grafikkort i røven på den visuelle front.

Billeder & Kilder

EA, n4g