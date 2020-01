AUTHOR :

Bekræftet: NVIDIA vil introducere GeForce RTX 20 SUPER series

En teaser, der blev offentliggjort kort før Computex har genereret stor opmærksomhed, men timingen for denne teaser var simpelthen forkert. SUPER serien kommer snart, men den nøjagtige dato er stadig ukendt.

Ifølge Wccftech kommer der flere informationer i næste uge.

Det er værd at nævne, at Vonguru for kun 12 dage siden også rapporterede, at SUPER-serien forventes i juni.

Det rygtes, at SUPER-serien vil være udstyret med hurtigere hukommelse og flere kerner over hele serien. Denne gang starter NVIDIA heldigvis ikke endnu en ny GeForce-serie (RTX 3080 osv.), Men i stedet vil eksisterende SKU'er modtage SUPER prædikat.

Når det er sagt, vil Ny GeForce simpelthen blive kaldt RTX 2080 SUPER.

Disclaimer: Vi har uafhængigt bekræftet SUPER serien.

