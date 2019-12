AUTHOR :

2019-01-03

Billeder af MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB dukket op

Lightning Z serien fra MSI ser ud til også at blive en del af GeForce RTX 2080 Ti serien fra NVIDIA. Nu er der endelig dukket billedet op af MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z, som dermed bekræfter tidligere rygter om et kommende nyt familiemedlem i Lightning Z serien.

I første omgang må vi nøjes at billeder af MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB, og vi kommer måske til at stifte bekendtskab med den fulde version under CES 2019.



Billederne er dukket op via flere udenlandske forums – blandt andet HWBOT submissions, og billederne viser et grafikkort, hvor køleren er afmonteret. Der er tale om et TU102-baseret PCB, som antyder henvendes til overclocking og flydende nitrogen.



Grafikkortet på billedet viser et 19-phase VRM strømdesign med tre 8-pins power connectors, og på siden ser vi diverse fan og spændingsforbindelse, som gemmes væk under en heat plate med en heat pipe monteret.



Billeder af køleren er ikke fremvist, som kunne være bekræftende for vi rent faktisk ser et MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z.



Tag disse informationer med forbehold, da intet er officielt omtalt fra producentens side.

Billeder & Kilde

xfastest